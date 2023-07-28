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聚攏共好微光　照亮淨零臺灣

文／ 邱灝唐 提供

根據環保署統計，2021年回收再利用量持續攀升、突破6成。年年攀升的廢棄物回收率，代表社會重視環境永續、尋求共好。晶圓製造領導廠商聯華電子，更是用實際行動支持新創企業，投入各領域研究循環經濟的商業模式。

隨著地球的環境日益惡化，聯華電子除了推動各項溫室氣體減量計畫與措施，更串連供應鏈夥伴的力量發起「綠獎」倡議，支持「PackAge+配客嘉」、「羽田生物農業股份有限公司」，一同追求零廢棄物、零排放的終極目標。

一件客訴案促使葉德偉反思網購包裝的不合理之處，進而創辦配客嘉，期待打造網購循環包裝的商業模式。 圖／陳禹豪 攝影
一件客訴案促使葉德偉反思網購包裝的不合理之處，進而創辦配客嘉，期待打造網購循環包裝的商業模式。 圖／陳禹豪 攝影

創業是為了贖罪　致力打造循環島

PackAge+配客嘉創辦人葉德偉6年前是一名品牌電商的賣家，曾販賣一款主打環保、外殼採用回收塑料的藍芽耳機，但寄送的包材卻造成大量廢棄物，導致被買家客訴。

正是這一次交易啟發葉德偉於2019年創辦配客嘉。致力研發可重複使用的網購包材，與循環回收的機制，把臺灣打造成一個循環島。

葉德偉表示，臺灣在推動循環機制有3項優勢，首先是電商消費量夠大，是全球第7大體系、其次是連鎖餐飲與商店的密度很高，方便設置歸還點、最後是消費者的永續意識較高，較能接受新模式。

配客嘉的計畫並不止步於此，近年更從消費端跨進企業端，積極與科技業討論廠區內的運送包材加入循環機制，持續深化循環概念，建立跨域整合的共好模式。

配客嘉持續研發改良，並配合不同使用情境與體積，製作買、賣家都能方便使用的包材。 圖／陳禹豪 攝影
配客嘉持續研發改良，並配合不同使用情境與體積，製作買、賣家都能方便使用的包材。 圖／陳禹豪 攝影

小兵立大功 黑水虻串起農業全循環

吃到飽、過年過節吃大餐的飲食習慣深入人心，剩食與廚餘問題一直為人詬病；根據環保署統計，一年約產生49萬公噸的廚餘，造成環境負擔。

過往，廚餘主要以養豬、發酵做成堆肥、送入焚化爐及掩埋場等方式去化。不過，這些方式有疫病、惡臭與耗電等負面影響。

葉明珠強調，廢棄物只是擺錯位置，只要運用得當、擺在對的位置，同樣是好的資源與原料。 圖／江建泰 攝影
葉明珠強調，廢棄物只是擺錯位置，只要運用得當、擺在對的位置，同樣是好的資源與原料。 圖／江建泰 攝影

因此，羽田生物農業股份有限公司投入黑水虻養殖系統。董事長葉明珠細數黑水虻的3項優點：第一是協助去化廚餘，不僅節省蒸煮廚餘或快速堆肥所使用的能源，也避免廚餘進入焚化爐影響燃燒，進而產生戴奧辛；第二是成蟲當作畜牧養殖業的飼料，天然且富含蛋白質的蟲體，除了提供足量的營養，也減緩人類捕撈魚類製成魚粉飼料的數量；第三則是蟲糞可作為有機肥，取代化學肥料，解決土壤酸化、酸雨等環境危機。

一隻小小的黑水虻是減緩環境惡化的關鍵，羽田公司利用牠們去化廚餘、生產飼料、改良土壤，為循環經濟打開另一種實踐方式。 圖／江建泰 攝影
一隻小小的黑水虻是減緩環境惡化的關鍵，羽田公司利用牠們去化廚餘、生產飼料、改良土壤，為循環經濟打開另一種實踐方式。 圖／江建泰 攝影

集結每一份永續力　綠獎持續轉動臺灣

聯華電子運用臺灣第一筆環保署認可的碳權交易所得，從2016年推動「綠獎」，支持環保團體與非營利組織，促進環境生物多樣性與提供環保觀念，期許成為生態環境最堅實的後盾。

綠獎從2016年開始，至今已累計支持55個大型生態保育計畫、青少年環境行動倡議及綠色新創提案。 圖／聯華電子 提供
綠獎從2016年開始，至今已累計支持55個大型生態保育計畫、青少年環境行動倡議及綠色新創提案。 圖／聯華電子 提供

為擴大影響力，綠獎不僅增加支持資源，議題關懷也從生態保育，擴大至節能減碳、循環減廢等倡議，徵件對象更涵蓋NGO團體、社團法人、新創單位及青年學子，至今已累計支持55個大型生態保育計畫、青少年環境行動倡議及綠色新創提案。

綠獎今年邁入第八屆，細數過往成果，聯電期望，綠獎不只是聯電的綠獎，更是社會大眾共同的綠獎，在日益嚴峻的地球環境，能夠集結每一份永續力量，推動友善正循環，持續轉動臺灣朝向零廢目標邁進。

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