響應聯合國SDGs 全台首屆「蔬跑盃」在雲林縣綠色隧道成功舉辦 逾3000人跑進綠色生活

第一屆蔬跑盃蔬食路跑今日早上於古坑綠色隧道熱鬧開跑。 圖／雲林縣政府 提供

雲林縣以全新創意理念實現聯合國可持續發展目標 (SDGs)，全台首度打造健康路跑與蔬食兩大元素融合的賽事「第一屆蔬跑盃」，於7月16日早上七點在雲林縣古坑鄉綠色隧道正式開跑。此次創新概念的路跑賽事分別設有5K、10K與加開的「跑得開心組」三個組別，成功吸引逾3000名跑者參加。另一大特色是融入蔬食市集元素與永續理念，呼應減碳及循環經濟的精神。擔任鳴槍儀式的雲林縣大家長張麗善表示，期待透過本次活動使更多人認識雲林農產及採用蔬食生活方式，讓減碳成為生活態度及實際行動。

雲林縣長張麗善在開幕致詞中強調，這次路跑的路線規劃充分呈現了雲林縣的特色，沿途都能看到雲林盛產的農產品，如鳳梨、芒果、甘蔗、稻米、絲瓜、柳丁和文旦等，這是一場真正的「蔬跑」賽事，也是將第一屆蔬跑盃設在雲林縣的重要特點。

起跑前，由專業教練帶領熱身運動。 圖／雲林縣政府 提供

起跑前，由AJOICE精品健身房的專業教練帶領熱身運動，台上台下充滿活力。儘管這並非全馬賽事，卻仍然吸引來自全台各地知名的馬拉松跑團報名參加，包括大腳丫長跑團、基隆好馬等。其中最大的團體來自斗南的「彌勒SUPER TEAM」，共有22名團員參賽。斗六成大分院也組織了一支十多人的團隊共同參賽，全力支持這場雲林縣的重要賽事。

在雲林縣長張麗善及陳樹理事長的鳴槍下，由超馬老爹羅維銘率領10K組先行起跑，緊接著5K組也跟著出發。賽道上最美的風景是看到許多家庭一同參與，如推著嬰兒車的媽媽和孩子、超馬女神邱念慈帶著職籃教練丈夫和三歲女兒、以及五年來帶著腦麻兒小比參加了兩百多場馬拉松的「鋼鐵媽媽」陳嘉齡等，都成為這次賽事的亮點。

活動在張麗善縣長等人的鳴槍下起跑。 圖／雲林縣政府 提供

為鼓勵民眾參與「蔬跑盃」路跑，現場送出超過五萬元的獎金，及價值超過三十萬元的抽獎品，除了最大獎iPhone14外，還有母子鱷魚的Y拖及2124機能腿套、璞草園柳杉精油禮盒組，獎項高達三百多項，在炎熱的夏日又把現場氣氛炒到最高點。

對於第一屆「蔬跑盃」的舉辦，縣長張麗善表示：「我們很榮幸能夠在這裡舉辦全台首次的『蔬跑盃』，期待通過這樣的活動，讓更多人知道雲林是一個擁有豐富農產的地方，並體驗到與自然和蔬食結合的生活方式，提高大眾對永續生活的意識。我們希望藉此推動大家的健康，也希望讓大家了解到，愛護環境是一種生活態度，而不僅僅是口號。」

第一屆蔬跑盃設有5K、10K與加開的「跑得開心組」三個組別，成功吸引逾3000名跑者參加。 圖／雲林縣政府 提供

「蔬跑盃」不是口號，是真實行動的平台，提倡健康、環保和永續的生活態度。透過這樣的活動，讓更多的人知道雲林是一個擁有豐富農產的地方，「吃當地、食當季」，以減少食物里程的碳排放。並體驗到與自然和蔬食結合的生活方式，轉以低碳飲食為主要飲食習慣，進一步提高大眾對永續生活的意識，身體力行改變生活方式，集結民眾的永續力量，達到淨零排放目標。

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