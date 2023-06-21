出國潮大爆發！不想排隊怎麼辦？ 實測：桃園機場自助行李託運 3分鐘內搞定

撰文／ 黃得修

國境解封後，桃園機場迎來久違人潮，根據統計，2023年桃園機場客運量突破1,000萬人次，全年旅運量預估上看2,800萬人次，不少旅客抵達出境大廳，都驚呼「報到櫃台好多人」。

桃園機場第二航廈共設置26座自助託運機台，旅客完成報到後可自行託運行李。 圖／桃園機場公司 提供
桃園機場第二航廈共設置26座自助託運機台，旅客完成報到後可自行託運行李。 圖／桃園機場公司 提供

機場公司表示，為減少旅客於人工櫃台排隊時間，鼓勵旅客多使用手機、網路等智慧化報到方式，自4月份起，也重新啟動第二航廈自助行李託運系統服務(Self-bag-drop service，簡稱SBD)，旅客完成報到後，可自行託運行李，全程不到3分鐘，省下來的時間很有感。

實測 / 自助行李託運系統 旅客託運不用3分鐘

為提升旅客報到效率，桃園機場積極提高自動化比例，鼓勵旅客使用自助行李託運系統，第二航廈共設置26座自助託運機台，依照螢幕指示，透過簡單步驟，即可完成託運行李，不用卡在報到櫃台人擠人，託運過程中若發現行李超重或攜帶違禁品，可再至後方人工報到櫃台處理。

旅客依照自助報到機台螢幕步驟操作，不用3分鐘即可完成行李託運。 圖／桃園機場公司 提供
旅客依照自助報到機台螢幕步驟操作，不用3分鐘即可完成行李託運。 圖／桃園機場公司 提供

依記者實測，若事先完成報到，託運行李不到3分鐘，相當省時便利，第一航廈也正陸續增設此項服務，但因各家航空公司規定及開放時間不同，建議旅客先上航空公司官網查詢。(自助行李託運

「註冊、通關」二合一 第三代自動查驗通關系統 12秒完成證照查驗

桃園機場於2018年，奪下全球「最佳證照查驗服務機場」第一名，優質服務人員加上科技化「入出境自動查驗通關系統」(簡稱e-Gate)，通關速度之快，讓國內外旅客印象深刻。

國境解封加上連假不斷，桃園機場為了避免旅客壅塞，第一、二航廈新建置的第三代「入出境自動查驗通關系統」，效能比以往更佳，此項服務升級為「註冊及通關」二合一，只要年滿12歲、身高140公分以上的國人，或持外僑居留證，首次使用即可於證照查驗現場閘道內註冊並通關，簡化註冊程序，12秒即可完成證照查驗手續，一次申請終身適用，更換護照也不用重新申辦。

桃園機場最新型「入出境自動查驗通關系統」，註冊、通關二合一，證照查驗只要12秒即可完成。 圖／桃園機場公司 提供
桃園機場最新型「入出境自動查驗通關系統」，註冊、通關二合一，證照查驗只要12秒即可完成。 圖／桃園機場公司 提供

春水堂 興波咖啡進駐桃園機場 提供旅客新選擇

機場公司表示，旅客智慧化完成通關手續後，能有更多時間體驗機場美食，機場自解封後，積極引進多元化餐飲，「春水堂、興波咖啡」是新一波人氣商店，深受老饕喜愛，前者除了販售珍奶及飲品外，也提供各類熟食、小點心；後者則由2016年WBC世界咖啡師大賽冠軍吳則霖創立，連續兩年獲得國際觀光情報網站評選為「世界最佳咖啡館」，榮獲「全球50間最棒咖啡館」第一名殊榮，暑假期間也將引進更多新美食，豐富旅客的出國體驗。

(桃園機場專輯)

世界冠軍「興波咖啡」進駐桃園機場第二航廈管制區內四樓，吸引眾多咖啡客前往品嚐。 圖／桃園機場公司 提供
世界冠軍「興波咖啡」進駐桃園機場第二航廈管制區內四樓，吸引眾多咖啡客前往品嚐。 圖／桃園機場公司 提供

在桃園機場品嚐世界級專業手沖咖啡，開啟美好旅程。 圖／桃園機場公司 提供
在桃園機場品嚐世界級專業手沖咖啡，開啟美好旅程。 圖／桃園機場公司 提供

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