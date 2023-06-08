走一趟塑膠入海的旅程 海廢再生藝術牆喚起日常永續新意識

每當解剖擱淺死亡的鯨豚，體內滿滿的塑膠垃圾總是令人怵目驚心，近來發表於《自然通訊》（Nature Communications）上，以美國為首的研究指出，藍鯨每天會攝食多達1,000萬個，相當於43.6公斤的塑膠微粒，從可見的固體塑膠到不可見的塑膠微粒，都對生命造成了顯著的危害。而在台灣，鯨豚種類就達全球的三分之一，更需重視塑膠危機的影響力。

位在桃園觀音區移民新村的「獨領風騷」海廢再生藝術牆，以鯨豚腹內充滿廢棄塑膠垃圾的意象，向往來的人道出海洋環境的警訊。 （圖／南山人壽提供）

南山人壽與海湧工作室從2021年在全台各地海岸，展開了海廢再生藝術牆的共創行動，帶領眾人除了淨灘之外，更將撿拾到的廢棄物轉作藝術的媒材，並與各地社區、小學合力創作牆面。

南山人壽也在長達將近十年的淨灘經驗中持續統計，發現塑膠瓶蓋、寶特瓶、吸管、飲料杯等等日常生活中的塑膠是最常見的垃圾，深感「源頭減量」的重要性，回到日常中致力環境教育，並在全台和離島創作13面的海廢再生藝術牆，接起海洋環境與社會大眾的對話。

海洋版的PM2.5 看見「不可見」的塑膠危機

高雄市旗津區旗津海岸公園「洗心革面」，牆面上的革龜原以水母為食，但難以分辨外觀相似的塑膠袋因而誤食，不斷在體內累積塑膠垃圾。可見的塑膠垃圾，往往最能直接衝擊眾人眼球，但不可見的塑膠垃圾──塑膠微粒，卻因為微小，反而最容易被大家忽視。

海洋大學海洋環境與生態研究所助理教授許瑞峯，致力於海洋塑膠微粒的研究，「塑膠像是海洋的PM2.5防不勝防！」許瑞峯說細小的塑膠微粒難以被注意，很多生物都是「被動」地吃進體內，影響不容小覷。

高雄市旗津區旗津海岸公園的「洗心革面」，道出塑膠對野生動物的影響甚鉅。 （圖／南山人壽提供）

從海洋溯源回陸地，觀看日常生活的細節，許瑞峯以洗衣服為例，洗衣機隨著汙水排出的物質就包含著纖維狀塑膠，加上當初建置許多汙水處理廠，尚未設有處理微型塑膠的機制，攔截率相當有限，每分每秒都在讓塑膠微粒不斷地流往下游。

許瑞峯團隊為了要更了解塑膠微粒的軌跡，進一步觀測台灣的河川狀況，「每條河川都有自己的塑膠悲慘史」許瑞峯感嘆，若可以長時間且系統性的進行研究，會發現河川會隨著季節、水量、地理位置而呈現不同的樣貌，更是首當其衝承接汙染的地方。

逃不掉的塑膠宿命 深刻影響人類健康

塑膠微粒最終會隨著河川入海，許瑞峯直指就連普遍被視為乾淨的洋流──黑潮，也躲不過塑膠的宿命，雖然其濃度不及河川，但洋流卻會帶著塑膠微粒流向全球海洋。

「從河川到近岸、遠洋，一系列的垂直傳輸，最後塑膠微粒會回到人身上」許瑞峯說塑膠不只是漂浮於海面，更會隨著生物的排遺下沉至不同深度的海底，底層生物吃掉可以作為營養源的排遺物，再透過層層食物鏈不斷累積，再回到人類的身上，而且細小的粒子更容易吸附其他汙染物，對人體的影響超乎想像。

位在臺南市七股區龍山國小的「鬼斧神工」，牆面上的鬼頭刀正是許多加工魚製品的原料，塑膠會透過食物鏈，最終無可避免地會進到食用者體內。 （圖／南山人壽提供）

「環保」與「便利」非互斥選項

為了遏止塑膠的危害，聯合國環境大會也於去年制訂《全球塑膠公約》，期許建構規範來管制塑膠，但若要發揮影響力，最終還是得回歸到民眾的知覺。

MissEco為了減少一次性消費的垃圾，打造零廢棄環保外送服務的平台，「人們，其實不是不環保，或喜歡製造垃圾，而是生活中缺少自由選擇的權利。」MissEco深感環保行動不應是負擔，提供許多需要外送餐點的人一個永續的選擇，使用環保的循環餐具。

MissEco營運經理林芷蕾說，要找到願意合作的店家來使用循環餐具，其實需要克服許多障礙，像是盛裝食物的適合度、便利性、對外送平台機制的疑慮等等，雖然店家在日常營運中並非完全捨棄一次性餐具，但他們在多次往來合作的反饋中，還是看見了擴散影響力的關鍵，當把永續日常的理念傳遞給更多店家，再藉由店家推廣給他們所接觸到的對象，原來大家可以多一個選擇來善待環境。

重返塑膠源頭 實踐永續日常的選擇

MissEco持續實踐便利與環保並進的道路，林芷蕾堅定地說「要讓大家覺得，下一次，這還是一個選擇」為了讓使用者不需擔心使用循環餐具會增添麻煩，他們堅持耐心與仔細的回應所有需求。MissEco甚至在餐具上面下了許多心思，打造質感餐具，讓人感受到加入循環行動也可以很時尚。

MissEco最終希望回歸個人消費者的市場，讓每一個人都可以隨心所欲又便利的觸及環保外送，讓「源頭減量」在生活中變得理所當然。

MissEco與南山人壽合作，對內舉辦環境教育講座，擴散改變的影響力。 （圖／南山人壽提供）

為了擴散永續日常的影響力，近來MissEco也與越來越多的企業單位合作，舉辦環境教育講座並推廣環保外送。南山人壽就是合作夥伴之一，一同把永續日常的概念推廣至企業場域中，持續減少自身營運對環境的衝擊，並投入節能減碳的各項行動。2022 年，南山人壽投入近新臺幣3 千萬元，估計共節約用電逾27 萬度，約當減少碳排放量逾600噸二氧化碳當量。

企業也能透過採購的方式實踐永續生活，像南山人壽2022年的綠色採購金額，已經超越2千5百萬，致力發揮金融保險業的影響力並提倡永續觀念。他們也藉由歷年來的淨灘經驗，以及共創海廢再生藝術牆的累績，回到了海洋塑膠垃圾的源頭，將日常減塑的想法建置在企業內的DNA，除了鼓勵自帶環保餐具與使用環保杯，更加強做好基礎的垃圾分類與資源回收，2022年共回收合計超過八萬公斤的鐵鋁罐、寶特瓶、塑膠及廢電池。

而在看見塑膠的影響無遠弗屆之後，當眾人願意一步一腳印，從日常喚起友善環境的意識，守護處在塑膠終端的海洋環境，最終可以反饋到人類健康生活的未來。

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