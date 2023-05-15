侯友宜浴佛祈福 肯定蔬食文化節

在繚繞全場的祥和梵音中，《人間福報》、社團法人中華福報生活推廣協會，於5/13在國際蔬食文化節中舉行「慶佛誕浴佛祈福法會」，迎接國定佛誕節及母親節到來，由五大師親臨主法，現場有上千位教界長老與民眾共襄盛會，一同為世界和平祈願，並透過網路直播海內外，讓全球五大洲都能共沐佛恩，傳遞人間真、善、美。

13日國際蔬食文化節舉行「慶佛誕浴佛祈福法會」，迎接國定佛誕節及母親節到來，由五大師親臨主法。 圖／人間福報提供

開場邀請豫和舞耘舞蹈團以敦煌舞揭開序幕，並由懿馨獻供團優婆夷依序獻上香、花、燈、塗、果、茶、食等供品。今年特別禮請佛光山泰華寺住持心定和尚、佛光山副住持慧昭法師、中華佛教青年會理事長大慧法師、福智僧團副住持如得法師、佛光山雲林講堂住持慧得法師等五大師主法，殊勝規模更勝以往。

在五大師引領下，僧信二眾雙手合十、祈願祝禱，莊嚴佛號聲聲入耳，並恭讀「佛光山開山星雲大師佛誕節祈願文」禮敬佛陀，也藉此緬懷敬愛的星雲大師，場景攝受人心。

佛光山文化院院長依空法師致詞時談到，今天是滿懷感恩的殊勝之日，除感謝母親給予我們色身來到人間，也感謝佛陀賜予慈悲與智慧。

前幾天甫從馬來西亞返台的依空法師表示，很感動看見馬來西亞將慶祝釋迦牟尼佛出生、成道及涅槃的「衛塞節」訂為國定假日，舉國歡慶。如同祈願文中大師對佛陀的崇敬，星雲大師認為佛教徒應在佛誕節這天體會浴佛意義，因此早在數十年前，大師就提倡將佛誕節定為國定節日，並大力促成，感謝佛陀恩澤與星雲大師，讓蔬食文化節透過佛誕浴佛洗滌人心，挹注安定力量。

行政院副院長鄭文燦（左）、新北市長侯友宜浴佛。 圖／人間福報提供

出席法會的行政院副院長鄭文燦表示，過去擔任桃園市長期間，就與佛光山締結善因好緣，每當遇到困難時，總會想起星雲大師的智慧法語「有佛法就有辦法」，感謝蔬食文化節將蔬食成為社會新價值、新運動，藉由活動不僅帶來歡喜與祥和，也期盼大師慈心悲願繼續發揚光大，佛法扎根全世界。

新北市長侯友宜致詞表示，「感謝佛光山與《人間福報》推動蔬食文化節，傳播蔬食、環保、愛地球理念，現場除有許多特色攤位，還有星雲大師回顧展，讓大眾得以追思大師」，他自己也對星雲大師慈悲感同身受、獲益良多，除將繼續響應減能減碳，也祈願兩岸和平、社會安定。

佛光山退居和尚暨泰華寺住持心定和尚表示，國際蔬食文化節不只帶動蔬食風潮，也啟發環保思維。 圖／人間福報提供

「國際蔬食文化節不只帶動蔬食風潮，也啟發環保思維。」心定和尚表示，蔬食生活已成為全球化趨勢，感佩《人間福報》長期舉辦蔬食文化節，如同浴佛時發願的做好事、說好話、存好心，也提醒我們要隨時保持身、口、意清淨，祝福大眾平安、幸福、歡喜迎接每一天。

今天的法會海會雲來集，不只有龍天護法降臨，還安奉三尊由明末清初千年樟木雕刻的古佛讓大眾禮拜，為法會添增殊勝氛圍，許多民眾更全家總動員前來浴佛，場景溫馨感人。

3日國際蔬食文化節舉行「慶佛誕浴佛祈福法會」，迎接國定佛誕節及母親節到來，由五大師親臨主法，現場有上千位教界長老與民眾共襄盛會。 圖／人間福報提供

除鄭文燦、侯友宜等貴賓，現場還有農糧署主祕陳啟榮、台北市佛教會理事性融長老尼、知名歌者齊豫、佛光山台北道場住持滿謙法師、全球華文文學星雲獎主委李瑞騰、美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會理事長歐陽健中、佛光山佛光大學校長何卓飛、佛光山南華大學校長林聰明等人與會，中國探針公司董事長陳志峯並帶領員工擔任護法金剛，《人間福報》社長妙熙法師亦代表主辦單位向各界致意。

慶佛誕浴佛祈福法會現場，許多民眾全家總動員前來浴佛，場面溫馨感人。 圖／人間福報提供