疫後人潮熱滾滾 蔬食文化節火紅登場

由《人間福報》、社團法人中華福報生活推廣協會舉辦的「2023國際蔬食文化節──蔬福生活」，5/12日在世貿一館登場，以花響鼓樂團綻放組曲揭開序幕，佛光山住持心保和尚說：「人們常講地球只有一個，如果一餐飯可以改變地球，你要不要做呢？相信大家都會願意。」

國際蔬食文化節開展啟動儀式，主辦單位特別準備一個立體地球，呼應「三好」精神，邀請貴賓一起按下燈柱，留下歷史畫面。 圖／佛光山提供

今日的開展啟動儀式，主辦單位特別準備一個立體地球，呼應「三好」精神，邀請貴賓一起按下燈柱，留下歷史畫面；現場並頒發推動「龍天護佑」千年古佛展有功感謝狀、社團法人中華福報生活推廣協會聘書與蔬食惜福感謝狀。

心保和尚致詞表示，「一句話」很重要，因為講出去收不回，而「一個念頭」更重要，因為可以改變一生，甚至透過「一餐飯」就可以改變我們的地球，因此不論佛光山或國際佛光會，都在全世界五大洲推廣蔬食，且成效良好。

心保和尚說：「今天大家來到這裡，就是要把蔬食理念推廣出去，一起保護家園、關愛地球，響應蔬食為『第一環保』，可說是功德一件。」

2023國際蔬食文化節─蔬福生活開幕儀式熱鬧滾滾。 圖／佛光山提供

國際蔬食文化節不但有蔬食，也有很多好書讓大家看，還有千年古佛展覽，心保和尚說，大家也可以用虔誠的心浴佛，「相信大家都是有福報的人，今天聚在這裡『保證賺到』，因為活動展覽多采多姿，不會空手而回」。

台北市副市長林奕華，也是佛光會中華總會理事，她代表市長蔣萬安，感謝佛光山長期以來對社會各種良善與進步價值觀的推動，包括蔬食概念。

林奕華說，蔬食減碳是很進步的觀念，因為「動物性」的碳排為「植物性」的10到50倍，吃素是對地球最友善的行動，而台北市236所國中小學的營養午餐，雖採自主、不強制方式，但目前仍有159所學校在推動一周一素、兩周一素或每月一素的「蔬食日」行動。

林奕華期盼，民眾都能從國際蔬食文化節中得到省思，願意從個人多吃蔬食做起，落實愛地球理念。

民眾黨主席柯文哲浴佛。 圖／佛光山提供

台灣民眾黨黨主席柯文哲，則感謝佛光山《人間福報》從2005年就開始推廣蔬食文化節，強調「蔬食、環保、愛地球」是一種精神，並引用星雲大師曾說：「學佛不一定要吃素，但吃素可以接近佛道，增加慈悲心、清淨心。」

柯文哲覺得素食是種態度、精神，不必拘泥形式，「除非別人請客，我平時買餐點也是吃素」，他認為吃素是個「態度」，方便就好，「可以的話，最好盡量吃素，這也是一種環保精神。」

「蔬食男神」楊子儀浴佛。 圖／佛光山提供

今年國際蔬食文化節推廣大使楊子儀說，剛吃素時，很多人問他為何要吃「假魚假肉」？而破除這個疑問的則是星雲大師，大師在一篇訪問分享，初看素魚素肉也很難受，直到有一次看到學生開心享用素食的假魚假肉，才覺得這些都是「形式」，也許這樣能讓更多人茹素。

「不食眾生肉，長養慈悲心。」楊子儀發現，不吃肉以後，心情變得平靜安定，而個人從葷轉素的故事，《人間福報》做過專訪，他也轉貼到臉書個人粉專，希望影響更多人愛上蔬食。

立委洪孟楷（中）、台北市副市長林奕華（右）盼民眾能從國際蔬食文化節中得到省思，落實愛地球理念。 圖／佛光山提供

2023國際蔬食文化節開幕儀式另有佛光山文化院院長依空法師、國際佛光會世界總會副總會長劉昭明、國際佛光會中華總會總會長趙怡、中華福報生活推廣協會理事長楊政達、台灣樹王賴倍元、馬來西亞觀光局在台辦事處副處長娜伊瑪豆（Nai Matul）及《人間福報》社長妙熙法師等貴賓參與。

一連四天在世貿一館盛大展開的「2023國際蔬食文化節─蔬福生活」，今為展覽首日，雖非假日、仍然吸引大批民眾入館參觀，場內近六百個蔬食攤位，幾乎每攤都人氣爆棚、熱鬧滾滾。由於今年為疫情三年來首度「解封」，加上只要下載「蔬福生活App」，出示App畫面即可免費入場，因此入館人數大幅成長。《人間福報》總經理陳世晉直說：「感謝大家，滿載而歸！」