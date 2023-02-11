網揭辦婚禮六大秘辛！親友意見太多是新人壓力來源
【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個內「舉辦婚禮煩惱」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的6大舉辦婚禮的煩惱排行。
當兩人決定攜手邁入婚姻的殿堂，緊接而來的便是籌備婚禮，不過舉辦一場夢幻婚禮的過程並不如想像中的簡單，從決定菜色、場地、婚紗與邀請哪些賓客等大小細節，除了需要磨合雙方家庭的想法，也考驗著小倆口的感情。
婚紗多試穿別將就 親友意見太多是新人壓力來源許多女生對於婚禮的憧憬之一是穿著美麗的婚紗走在紅毯上，也因此「出場服裝」是許多網友熱議的話題，婚禮到底該準備幾套禮服？大多網友表示「會落在2~4套，但無制式規定」，建議可根據預算或流程來斟酌，另外，如何挑選適合自己的婚紗禮服也是準新人們的常見煩惱之一，不少過來人表示「不要將就於不太適合自己的衣服」，對於一生一次的婚禮要找到最好的，讓自己不留遺憾，建議要結婚的準新娘們可以多試試不同的衣服。
討論婚宴的「場地及形式」也是籌備婚禮中的重點，近期受到熱議的話題是「婚宴吃流水席到底好不好？」，有人認為流水席其實不錯，氣氛熱鬧、餐點好吃，然而也有人持相反意見，認為流水席少了婚禮的浪漫氛圍，此外，也有網友分享自己在宴客時選擇了「自助餐」形式才是真正的悲劇，並說道「所有的客人一下全部站起來、擠過去取菜，動線完全亂到一個淒涼，菜是用搶的」，大嘆場面太混亂導致結婚該有的喜氣氛圍大打折扣，不少過來人也暢談經驗，提到在決定「場地及形式」這個細節繁多的階段幾乎都會有衝突，有人甚至表示當時辦個婚禮「心力交瘁，很想乾脆取消算了」，而爭執原因多半是準新人雙方期待與投入心力的差異所致，同時來自雙方家人、親友團的意見也是壓力來源。
最後，婚禮「工作人員」安排也是不少網友遇到的問題，一場婚禮所涉及的工作人員可能包含邀請親友擔任招待、伴娘伴郎，或挑選新娘秘書、主持人、婚攝、婚顧公司等，由於多數人沒有舉辦婚禮的經驗，因此如何妥當的安排各式工作人員便是一大課題，就有網友求助「婚禮只剩兩週，但真的很不喜歡目前的新娘秘書一直推銷產品，到底該不該換」，不少人建議換個人，認為「結婚只有一次，錢能解決的問題，千萬別遺憾」，並提到遇到不合的工作人員真的很令人困擾。
舉辦婚禮的前期準備工作遠比想像中的要多，準備婚禮前不妨參考網友建議、做好心理建設，若意見摩擦無可避免，也至少記得「婚禮是一天，而婚姻是一輩子」，希望籌備著婚禮中的你，最終都能擁有美滿的婚禮與婚姻！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「舉辦婚禮的煩惱」相關討論則數。觀測期間：2022/10/12~2023/01/12，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
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