網揭辦婚禮六大秘辛！親友意見太多是新人壓力來源

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個內「舉辦婚禮煩惱」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的6大舉辦婚禮的煩惱排行。

當兩人決定攜手邁入婚姻的殿堂，緊接而來的便是籌備婚禮，不過舉辦一場夢幻婚禮的過程並不如想像中的簡單，從決定菜色、場地、婚紗與邀請哪些賓客等大小細節，除了需要磨合雙方家庭的想法，也考驗著小倆口的感情。

婚紗多試穿別將就 親友意見太多是新人壓力來源 TOP6舉辦婚禮煩惱 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 許多女生對於婚禮的憧憬之一是穿著美麗的婚紗走在紅毯上，也因此「出場服裝」是許多網友熱議的話題，婚禮到底該準備幾套禮服？大多網友表示「會落在2~4套，但無制式規定」，建議可根據預算或流程來斟酌，另外，如何挑選適合自己的婚紗禮服也是準新人們的常見煩惱之一，不少過來人表示「不要將就於不太適合自己的衣服」，對於一生一次的婚禮要找到最好的，讓自己不留遺憾，建議要結婚的準新娘們可以多試試不同的衣服。

討論婚宴的「場地及形式」也是籌備婚禮中的重點，近期受到熱議的話題是「婚宴吃流水席到底好不好？」，有人認為流水席其實不錯，氣氛熱鬧、餐點好吃，然而也有人持相反意見，認為流水席少了婚禮的浪漫氛圍，此外，也有網友分享自己在宴客時選擇了「自助餐」形式才是真正的悲劇，並說道「所有的客人一下全部站起來、擠過去取菜，動線完全亂到一個淒涼，菜是用搶的」，大嘆場面太混亂導致結婚該有的喜氣氛圍大打折扣，不少過來人也暢談經驗，提到在決定「場地及形式」這個細節繁多的階段幾乎都會有衝突，有人甚至表示當時辦個婚禮「心力交瘁，很想乾脆取消算了」，而爭執原因多半是準新人雙方期待與投入心力的差異所致，同時來自雙方家人、親友團的意見也是壓力來源。

最後，婚禮「工作人員」安排也是不少網友遇到的問題，一場婚禮所涉及的工作人員可能包含邀請親友擔任招待、伴娘伴郎，或挑選新娘秘書、主持人、婚攝、婚顧公司等，由於多數人沒有舉辦婚禮的經驗，因此如何妥當的安排各式工作人員便是一大課題，就有網友求助「婚禮只剩兩週，但真的很不喜歡目前的新娘秘書一直推銷產品，到底該不該換」，不少人建議換個人，認為「結婚只有一次，錢能解決的問題，千萬別遺憾」，並提到遇到不合的工作人員真的很令人困擾。

舉辦婚禮的前期準備工作遠比想像中的要多，準備婚禮前不妨參考網友建議、做好心理建設，若意見摩擦無可避免，也至少記得「婚禮是一天，而婚姻是一輩子」，希望籌備著婚禮中的你，最終都能擁有美滿的婚禮與婚姻！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「舉辦婚禮的煩惱」相關討論則數。觀測期間：2022/10/12~2023/01/12，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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