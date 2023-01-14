此生必去的浪漫旅行！網友推薦蜜月地點首選公開



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「蜜月旅行地點」相關話題聲量，讓我們來看看網友都推薦哪些適合蜜月旅行的好去處吧。

一生一次的蜜月旅行是不少新婚夫婦婚後最期待的事情之一，兩人一起規劃行程、尋找世界上各個適合享受浪漫時光的角落，像是彷彿只有兩人的海島秘境、充滿藝文氣息的古老城市，甚至是充滿刺激的叢林探險，在不同的地區有著截然不同的風情值得兩人攜手探索。在如此眾多的選項中，讓我們來看看網友都推薦哪些地方，讓蜜月旅行留下此生難忘的美好回憶吧！

日本蜜月CP值高受台新婚夫妻偏好 難得長假歐美地區不能錯過！

網友熱議10大蜜月旅行地點 網路聲量排行。 ▲Social Lab社群實驗室/製圖

與伴侶一起在旅行中度過幸福的時光，是度蜜月最重要的事。觀察網路上對於「蜜月旅行地點」的相關討論，日本的討論熱度十分高，距離台灣只需要搭飛機約三個小時便能到達，根據不同都道府縣也有著不一樣的歷史人文風情，此外到日本旅遊的花費相對於到歐美便宜一些，也吸引不少顧及預算的年輕眷侶們。網友分享到「日本關東到關西，十天九夜，滿滿的回憶」，提及兩人新婚後跑遍日本本島，看盡都市繁華及各類人文美景，旅遊時間不長卻帶來了持續一生的美好回憶；另外，也有許多人推薦以「自助」的方式前往，相較於跟團一直跑行程，兩人一起規劃行程跟遊玩更能創造幸福的回憶，玩得開心的同時也為感情加溫。

此外，有許多人考量到難得能放那麼長的假，想去歐美等需要較多交通時間的地區，其中又以「美國」最受熱議。充滿海島風情的「夏威夷」獲得眾多推薦，不僅能夠享受異國海岸風光，在語言隔閡上也較小，用英文就可以簡單溝通，若是要自助旅遊享受兩人空間也更為方便，就有過來人分享經驗推薦「夏威夷自助，去年回來後還想再去，超棒的！」、「夏威夷等海島是首選」。除此之外，幅員遼闊的美國還有許多值得去的好地方，有網友分享自己蜜月到美西遊玩25天的遊記，去了國家公園、遊樂園、酒莊等地，還體驗了許多當地文化表演，精彩內容吸引大量網友朝聖「好豐富的行程！」，紛紛表達讚嘆心動。

最後講到蜜月旅行的地點，充滿浪漫海島風情的「馬爾地夫」也是夢幻地點之一。網友因「一想到能夠躲避人群，沉浸在兩個人的浪漫世界裡，就覺得好浪漫」，希望可以選擇馬爾地夫作為度蜜月的地點，許多去過的人分享經驗，推薦「我比較喜歡沙灘屋，隱私性比較夠」、「選擇喜歡的渡假村享受兩人時光就好」，不管是為了美麗的風景、優良的服務體驗，或是各式各樣的水上活動，馬爾地夫都是享受新婚幸福時光的好選擇。不過也有人提醒到「要先確定愛不愛水跟船」，因為多數活動都離不開這些元素，若是另一半怕水的話可能就不太適合，否則可能會因此降低旅途的精彩程度。

蜜月旅行不只是難得的長假，更是不少新婚夫妻一生一次的難得體驗，有許多夢幻、浪漫的地點可以挑選，但最重要的，還是與心愛的人一起創造美好回憶。你心中最想去的地方是哪裡呢？不妨將這些地方加入備忘錄中，在未來規劃蜜月旅行時可以有更多的選擇！

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「蜜月旅行地點」相關討論則數。

觀測期間：2022/09/25~2022/12/25，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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