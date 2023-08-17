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家樂福跟風「山道猴子」推銷樂高模型 網笑：IKEA輸了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
家樂福也蹭「山道猴子的一生」熱潮，在臉書粉專為販售的樂高機車模型打廣告，「不用全貸，也能買的Ducati，​想當A哥就靠這次」。圖／取自「家樂福Carrefour」臉書粉絲專頁
家樂福也蹭「山道猴子的一生」熱潮，在臉書粉專為販售的樂高機車模型打廣告，「不用全貸，也能買的Ducati，​想當A哥就靠這次」。圖／取自「家樂福Carrefour」臉書粉絲專頁

YouTube影片「山道猴子的一生」爆紅，上、下集各已累計超過200萬次觀覽紀錄。知名量販店「家樂福Carrefour」臉書粉專也蹭一波，為販售的樂高機車模型打廣告，「不用全貸，也能買的Ducati，想當A哥就靠這次」。網友打趣，「這一局IKEA小編輸了」。

YouTube頻道作者「Eric Duan」在「山道猴子的一生」影片介紹表示，該劇描述一名愛玩車的年輕人，熱衷玩車、在山道競速，沉迷於成為網紅的虛榮幻想，因感情創傷影響，逐漸深陷於被害妄想的泥淖，眾叛親離之下在山道上失去生命的悲劇。劇情和人物純屬虛構。

「山道猴子的一生」影片中的其中一個角色「A哥」騎杜卡迪。「家樂福」臉書粉專PO出樂高模型廣告，「輕鬆升級當A哥」。

而一向很跟得上時事熱度發文的「IKEA」小編，3月因桃園出現狒狒逃竄事件發出聲明「全台分店的動物經確認後確定皆無逃脫情況」。吸引超過4萬人按讚。這次新聞「山道猴子」熱潮則尚未有動靜。

網友說，「這跟風速度比山道猴子騎車的速度還快」、「這一局IKEA小編輸了」、「小編跟的速度根本追不到焦」、「這出彎速度很快嘛，看來其他大賣場遇到高手了」、「為什麼杜卡迪只出紅色？因為綠色只屬於山道猴子」、「太好了，買到了，可以當A哥了」、「結帳聲狂響」、「可以貸款嗎」、「衝了，終於買得起ducati了」、「不用全額貸也能當A哥」。

網友問，「小編要不要尬一下，台七乙等你辣」，家樂福小編神回，「中元期間，阿福只服線上車聚」。

猴子 家樂福

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