國泰機票買一送一又來了 旅展逛香港館自由行7888元起

香港旅遊已經全面恢復正常，為全力推動觀光入境市場，香港旅遊局今年不僅在睽違多年後重新回到台北國際觀光博覽會(TTE)展場，更和旅遊業者合作再推國泰航空機票買一送一大促銷，香港自由行3天2夜或4天3夜只要未稅價7888元起，只要在旅展期間下訂購買，還有機會獲得昂坪360來回纜車車票等買一送一優惠。

先前國泰航空就和旅遊業者共同推出香港機票買一送一旅遊套裝限時限量搶購優惠活動，玩香港迪士尼樂園，入住主題樂園酒店，3天2夜每人未稅價不到萬元，就激起民眾熱烈搶購。為延續訪港熱度，香港旅遊局也再和旅遊業者攜手，於今年TTE展場推出國泰航空機票買一送一優惠再加碼活動，香港自由行套裝三天二夜或四天三夜只要7,888元起（未稅），香港迪士尼樂園三天兩夜專案，含主題酒店住宿及樂園門票也只要9,888元起（未稅）。

港旅局表示，根據初步統計，今年1-4月香港共有大約731萬訪港旅客人次，4月訪港旅客數字為289萬人次，較上個月增加約18%。而1-4月來自台灣的旅客大約有186,000人次，光4月份台灣訪港旅客就超過62,000人次，已經恢復到疫情前同月份的40%。

香港館與五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易遊網、東南旅遊、雄獅旅遊合作，加碼提供旅展限時限量的國泰航空機票買一送一優惠，像是易遊網每人7,888元起就可以選擇位於灣仔全新開幕、具英倫時尚紳士風格的夏利酒店；雄獅旅遊則包裝地點超方便的油麻地逸東酒店三晚，四天三夜每人也是7,888元起；五福旅遊則是安排維港凱悅尚萃酒店，不但平日升等全海景房，還加送迎賓飲料、港鐵全日通及香港上網卡，每人8,888元起。

如果想讓小孩體驗一次難忘的迪士尼體驗，可樂旅遊的香港迪士尼樂園專案，含主題酒店、二日門票、每人一次酒店早餐、迪士尼尊享卡（快速通行證），最特別的還包含參加迪士尼氣球魔法班，四人一室，原價16,888元起，旅展每人現折3,000元，只要13,888元起；吉帝旅遊則有香港雙樂園專案，四人一室入住沙田麗豪酒店，含香港迪士尼樂園及香港海洋公園門票，每人9,888元起。

今年旅展更不能錯過的就是香港迪士尼樂園的專案優惠，多家業者也推出各式含主題酒店住宿二晚及二日樂園門票的套裝行程，四人成行原價每人13,500元起，旅展期間搭配國泰航空機票買一送一優惠，每人只要9,888元起。另外，東南旅遊鎖定雙十連假特別推出雙十限定出發，四人一室入住荃灣西如心酒店，雙十出發保證有位，每人12,888元起（未稅）；而雄獅旅遊看準今年香港跨年熱潮，更在旅展搶先推出12月30日連假出發，三天兩夜早去晚回，入住香港都會海逸酒店，並安排在酒店行政貴賓酒廊欣賞跨年煙火，每人搶先預購價16,999元起（未稅）。

旅展期間，包括大巴士的敞篷雙層巴士九龍夜遊行程、昂坪360來回纜車票、K11集團的沉浸式數碼藝術博物館ARTE MUSEUM也都有提供門票買一送一優惠。另外只要在旅展購買香港海洋公園或水上樂園電子門票，就送港幣50元紀念品店購物禮券。