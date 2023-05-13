史上首次 從台北當代到夜藝博 四種藝博會同時進攻台北

如果你想開始收藏藝術品、卻還缺乏勇氣走進畫廊挑選，那麼，這個周末便是你敲開藝術世界的好機會。光是在台北，今明兩天便有四場類型迥異的藝術博覽會登場。包括台北當代藝術博覽會、首個只在夜間開放的藝博會「「NIGHT ART FAIR TAIPEI 」；免展位費、限定35歲以下藝術家參展的飯店型博覽會「RE：AND」；以及國外常見、台灣卻罕見的骨董藝博會「台北文華藝術博覽會」。

由藝術家周世雄創辦、於松菸文創園區舉行的「NIGHT ART FAIR TAIPEI 夜台北國際藝術博覽會」，本周五、六開放的時間都是晚上六點半到凌晨兩點，強調是台灣第一個「只在夜晚開放的黑色藝術博覽會」，企圖跳脫傳統藝博會於日間開放及全白色展牆的陳規。這場瞄準台灣夜生活的夜貓子藝博會，協辦單位包括由藝人陳柏霖等人共同創立的 Whimsy Works 奇想會，相信對年輕世代的藏家有一定的吸引力。

飯店型博覽會不稀奇，但免展位費用、限定35歲以下藝術家參展的飯店型博覽會過去從未出現。昨日(12日)於南港老爺行旅開幕的「RE：AND藝術設計博覽會」，便是這麼一個佛心藝博會，限時3天打開南港老爺行旅2個樓層共38個藝術客房。首屆「RE：AND」因首創免展位費的機制，吸引了約20家畫廊與設計團隊、17組個人創作者、及學術單位如實踐大學服裝設計學系報名參加，為觀眾帶來充滿新鮮感的看展體驗。

此外，「RE：AND」展會特別和platform A合作推出線上展售服務，提供逛完實體展覽後仍對作品念念不忘的觀眾，於展後三個月內仍可在家使用AR線上觀賞，並輕鬆下單，感受藝術品宅配到家的全新體驗。

另一場在台北文華東方酒店舉辦的「台北文華藝術博覽會」，則是台灣罕見的以藝博會型態舉辦的骨董展覽，集結20餘家台灣頂尖

古董業者共同參與，分成「中國古董字畫」、「宮廷藝術」、「宗教造像」、「玉器瓷器」、「收藏茶與沉香」等主題。大會主席張富荃認為，台灣古董藝術市場具有豐厚資源與潛力，需要一個具有國際規模的大展整合，並讓業者藉專業大展和收藏家面對面，「更讓世界看到，台灣也有舉辦國際古董藝術展的堅強實力。」

至於為什麼會一口氣冒出四種型態迥異的藝博會「對打」？關鍵原因應該是台北當代藝術博覽會產生的「磁吸效應」。此一由歐洲策展人聯手瑞銀集團、號稱台灣最「國際」、規模最大的藝博會，四屆以來成功凝聚人氣與藝術商機，帶動南港甚至整個台北往「藝博台北」轉型。