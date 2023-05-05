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全家便利商店「迪士尼、蠟筆小新」集點加價購可愛爆擊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起至5月30日全家便利商店會員App點數加價購推出「蠟筆小新手機架置物盒」，800點＋195元；「蠟筆小新3階段式印章組」共4款，每個800點＋49元。圖／全家便利商店提供
即日起至5月30日全家便利商店會員App點數加價購推出「蠟筆小新手機架置物盒」，800點＋195元；「蠟筆小新3階段式印章組」共4款，每個800點＋49元。圖／全家便利商店提供

喜愛迪士尼LINE FRIENDS、蠟筆小新的粉絲集合！全家便利商店會員App集點加價購推出3大超人氣肖像系列主題商品，包含大小朋友都熱愛的迪士尼系列，有小熊維尼、三眼怪、史迪奇、奇奇等人氣角色，共推出20款週邊商品；LINE FRIENDS明星角色熊大、兔兔及莎莉將跳出手機，變身成10款居家用品以及桌上療癒公仔；有著超高人氣的蠟筆小新也同步推出10款日用、文具小物，即日起至5月30日開賣，準備爆擊粉絲們的心。

受到大小朋友喜愛的迪士尼系列，每個系列都有擁護者，即日起至5月30日可於全家便利商店會員App以點數加價購買到超過20款超可愛週邊商品。其中小熊維尼系列共有4種商品，包含造型藍牙喇叭、AirPods收納套、手機吊繩、小熊維尼造型票卡夾，400點＋99元～590元；史迪奇與奇奇更變成家裡的置物袋，可以掛在門口、廚房，將各種小物收納在它們肚子前的袋子裡，2款皆為400點＋220元；「三眼怪吊飾購物袋組」可愛與實用一次兼具，環保袋共有6種款式隨機出貨，400點＋350元即可擁有；受到女生喜愛的迪士尼公主系列也推出公仔鑰匙圈，分別有花木蘭、仙杜瑞拉、白雪公主、樂佩等，每款400點＋99元；還有多款迪士尼造型筆袋、保溫袋、摺疊傘組合包等。

全家便利商店會員App點數加價購即日起至5月30日同步推出LINE FRIENDS實用居家小物，包含可調溫度的「LINE FRIENDS可調溫快煮壺800ml （熊大款）」，800點＋1,399元；「LINE FRIENDS電蒸飯盒」共有熊大款及莎莉款，每款800點＋1,399元；「LINE FRIENDS雙層隔熱便當盒5件組」共有熊大款、兔兔款及莎莉款，每款皆包含雙層隔熱便當盒、環保餐具組及手提袋，每款800點＋499元。

即日起至5月30日全家便利商店Famiport還推出「LINE FRIENDS好友專屬場景舞台公仔」預購，共有情書款、運動款、攤販款、沙灘款等4款，高度約16公分，每款售價899元。

每次推出新品必造成轟動的蠟筆小新又有新週邊，即日起至5月30日全家便利商店會員App點數加價購推出4項共10款商品，首推「蠟筆小新復古格紋玻璃杯」，共有富士山款、春日部款及毛毛蟲款，每款800點＋125元；書桌必備的「蠟筆小新手機架置物盒」，左邊設計雙格空間可放各式文具，右邊掀蓋式斜面設計，不只可放置手機，掀開還可收納各式小物，800點＋195元；還有4款「蠟筆小新

3階段式印章組」，每款印章都有3種圖案、3種顏色，整組收集還可以向上堆疊，隨心搭配使用，每個800點＋49元；「蠟筆小新小餐盒－睡衣款」透明盒身一目了然，尺寸輕巧好攜帶，800點＋49元。

此外，全家便利商店實體店舖即日起開賣「黃阿瑪的後宮生活」不倒翁食玩，黃阿瑪與後宮人氣角色變身成可愛的不倒翁，共有8款（款式隨機），光是擺在桌上就能療癒一整天，全部一起晃動更充滿魔力讓人忍不住盯著看，每個售價139元，即日起至5月30日任選兩件88折。

即日起至5月30日全家便利商店Famiport開放預購360度「LINE FRIENDS好友專屬場景舞台公仔」，共有情書款、運動款、攤販款、沙灘款，每款售價899元。圖／全家便利商店提供
即日起至5月30日全家便利商店Famiport開放預購360度「LINE FRIENDS好友專屬場景舞台公仔」，共有情書款、運動款、攤販款、沙灘款，每款售價899元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App點數加價購即日起至5月30日推出迪士尼系列超過20款可愛週邊。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App點數加價購即日起至5月30日推出迪士尼系列超過20款可愛週邊。圖／全家便利商店提供
即日起至5月30日全家便利商店會員App點數加價購推出蠟筆小新4項共10款可愛商品。圖／全家便利商店提供
即日起至5月30日全家便利商店會員App點數加價購推出蠟筆小新4項共10款可愛商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App點數加價購即日起至5月30日推出小熊維尼造型藍牙喇叭、AirPods收納套、手機吊繩、小熊維尼造型票卡夾。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App點數加價購即日起至5月30日推出小熊維尼造型藍牙喇叭、AirPods收納套、手機吊繩、小熊維尼造型票卡夾。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App點數加價購即日起至5月30日推出迪士尼系列超過20款可愛週邊，「迪士尼造型立體筆袋」共有彈簧狗、熊抱哥、唐老鴨、黛西、紳士與淑女、漫威系列等，每個400點＋99元（款式隨機出貨）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App點數加價購即日起至5月30日推出迪士尼系列超過20款可愛週邊，「迪士尼造型立體筆袋」共有彈簧狗、熊抱哥、唐老鴨、黛西、紳士與淑女、漫威系列等，每個400點＋99元（款式隨機出貨）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App點數加價購即日起至5月30日推出迪士尼系列超過20款可愛週邊，小熊維尼、史迪奇、三眼怪、迪士尼公主都入列。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App點數加價購即日起至5月30日推出迪士尼系列超過20款可愛週邊，小熊維尼、史迪奇、三眼怪、迪士尼公主都入列。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家販售「黃阿瑪的後宮生活」不倒翁食玩，共8款（款式隨機），每個售價139元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家販售「黃阿瑪的後宮生活」不倒翁食玩，共8款（款式隨機），每個售價139元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至5月30日推出LINE FRIENDS 3款實用小物會員App點數加價購及4款療癒公仔預購。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至5月30日推出LINE FRIENDS 3款實用小物會員App點數加價購及4款療癒公仔預購。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App點數加價購即日起至5月30日推出迪士尼系列超過20款可愛週邊，「三眼怪吊飾購物袋組」共6款隨機出貨，每個400點＋350元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App點數加價購即日起至5月30日推出迪士尼系列超過20款可愛週邊，「三眼怪吊飾購物袋組」共6款隨機出貨，每個400點＋350元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家販售「黃阿瑪的後宮生活」不倒翁食玩，共8款（款式隨機），每個售價139元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家販售「黃阿瑪的後宮生活」不倒翁食玩，共8款（款式隨機），每個售價139元。圖／全家便利商店提供
即日起至5月30日全家便利商店會員App點數加價購推出「蠟筆小新復古格紋玻璃杯」，共3款，每款800點＋125元。圖／全家便利商店提供
即日起至5月30日全家便利商店會員App點數加價購推出「蠟筆小新復古格紋玻璃杯」，共3款，每款800點＋125元。圖／全家便利商店提供

LINE 便利商店 迪士尼

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