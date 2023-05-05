全家便利商店「迪士尼、蠟筆小新」集點加價購可愛爆擊

喜愛迪士尼、LINE FRIENDS、蠟筆小新的粉絲集合！全家便利商店會員App集點加價購推出3大超人氣肖像系列主題商品，包含大小朋友都熱愛的迪士尼系列，有小熊維尼、三眼怪、史迪奇、奇奇等人氣角色，共推出20款週邊商品；LINE FRIENDS明星角色熊大、兔兔及莎莉將跳出手機，變身成10款居家用品以及桌上療癒公仔；有著超高人氣的蠟筆小新也同步推出10款日用、文具小物，即日起至5月30日開賣，準備爆擊粉絲們的心。

受到大小朋友喜愛的迪士尼系列，每個系列都有擁護者，即日起至5月30日可於全家便利商店會員App以點數加價購買到超過20款超可愛週邊商品。其中小熊維尼系列共有4種商品，包含造型藍牙喇叭、AirPods收納套、手機吊繩、小熊維尼造型票卡夾，400點＋99元～590元；史迪奇與奇奇更變成家裡的置物袋，可以掛在門口、廚房，將各種小物收納在它們肚子前的袋子裡，2款皆為400點＋220元；「三眼怪吊飾購物袋組」可愛與實用一次兼具，環保袋共有6種款式隨機出貨，400點＋350元即可擁有；受到女生喜愛的迪士尼公主系列也推出公仔鑰匙圈，分別有花木蘭、仙杜瑞拉、白雪公主、樂佩等，每款400點＋99元；還有多款迪士尼造型筆袋、保溫袋、摺疊傘組合包等。

全家便利商店會員App點數加價購即日起至5月30日同步推出LINE FRIENDS實用居家小物，包含可調溫度的「LINE FRIENDS可調溫快煮壺800ml （熊大款）」，800點＋1,399元；「LINE FRIENDS電蒸飯盒」共有熊大款及莎莉款，每款800點＋1,399元；「LINE FRIENDS雙層隔熱便當盒5件組」共有熊大款、兔兔款及莎莉款，每款皆包含雙層隔熱便當盒、環保餐具組及手提袋，每款800點＋499元。

即日起至5月30日全家便利商店Famiport還推出「LINE FRIENDS好友專屬場景舞台公仔」預購，共有情書款、運動款、攤販款、沙灘款等4款，高度約16公分，每款售價899元。

每次推出新品必造成轟動的蠟筆小新又有新週邊，即日起至5月30日全家便利商店會員App點數加價購推出4項共10款商品，首推「蠟筆小新復古格紋玻璃杯」，共有富士山款、春日部款及毛毛蟲款，每款800點＋125元；書桌必備的「蠟筆小新手機架置物盒」，左邊設計雙格空間可放各式文具，右邊掀蓋式斜面設計，不只可放置手機，掀開還可收納各式小物，800點＋195元；還有4款「蠟筆小新

3階段式印章組」，每款印章都有3種圖案、3種顏色，整組收集還可以向上堆疊，隨心搭配使用，每個800點＋49元；「蠟筆小新小餐盒－睡衣款」透明盒身一目了然，尺寸輕巧好攜帶，800點＋49元。