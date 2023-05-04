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真的可裝零錢小物「都蘭國小書包」造型悠遊卡限量開賣
風靡一時的文青時尚單品「都蘭國小書包」變身造型悠遊卡啦！由台東縣東河鄉都蘭國小出品的「都蘭國小書包」，因前總統夫人周美青多次背著出門而知名，2020年更現蹤巴黎時尚周再度造成轟動，成為另類的「台灣之光」。悠遊卡公司今宣布重現這款「台灣味時尚」，正式推出「都蘭國小書包造型悠遊卡」，即日起限量開賣，熱愛復古風潮的民眾趕快入手。
悠遊卡公司與都蘭國小聯名推出的「都蘭國小書包造型悠遊卡」，等比例縮小經典款紅色、綠色書包，採用與真實書包一樣的帆布材質製作，而且真的可以打開收納零錢、藍牙耳機等隨身小物，最重要的悠遊卡功能當然也是標準配備，隨身攜帶不但時尚，也很實用。
「都蘭國小書包造型悠遊卡」自5月3日起在7-ELEVEN、全家便利商店、蝦皮超市及東森購物開賣，每個售價350元，紅色、綠色各限量5,000個。
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