牛睡的床一張破萬元！全聯小農鮮奶吐司1款年賣上億元乳源都來自這
近年小農鮮乳崛起，代表民眾對牛奶的風味、食品安全、動物福利都有更高的要求。全聯福利中心不只引進多款小農鮮乳供民眾選購，更進一步加強「動物福利標章」驗證商品的推廣與銷售，自去年起即首度推出擁有「動物福利標章」驗證的「小農鮮奶系列」烘焙商品，使用花蓮吉蒸牧場「阿秀鮮乳」製作，口感更香濃滑順，今年更擴大推出8款新品，即日起至5月4日「小農鮮奶系列」全品項享8.8折起優惠。
全聯指出，「小農鮮奶系列」自推出後即大受消費者歡迎，光是「READ BREAD小農鮮奶吐司」單一品項去年銷售金額即突破1億元。吉蒸牧場不僅通過「動物福利標章」驗證，又擁有產銷履歷與鮮奶標章等三證的專業牧場，除了「阿秀鮮乳」供應全聯約千家門市販售外，每週也會低溫直送供應2次給製作「We Sweet」與「READ BREAD」的供應商，預計今年將使用20萬瓶。目前自有品牌「We Sweet」與「READ BREAD」已有8家供應商完成「動福標章」產銷監管鏈審核，領先其他通路。
實際走訪位於花蓮秀姑巒溪畔的吉蒸牧場，第二代接班人范君諺在10多年前啟動牧場轉型，現在已經成為有上千頭牛的準企業化經營牧場，並在2021年6月成為全台首家通過「動物福利認證標章」的牧場，除了讓牛隻擁有更優良舒適的生活環境，更從原物料進口、E化管理、環保發電到廢棄物循環再利用等，都有獨到的規劃與管理，像是牧場裡每頭牛都有專屬的「牛Watch」收集從出生到離開的完整紀錄，包括步數、心情、心跳、產乳量及醫療防疫等數據，讓專屬的營養師、獸醫透過大數據好好照顧牛群。
而全聯自有品牌烘焙產品的研發也與吉蒸牧場持續深度合作，目前除既有熱銷的「READ BREAD小農鮮奶吐司」、「We Sweet小農鮮奶泡芙」、「READ BREAD小農鮮奶哈斯」、「READ BREAD小農鮮奶巨大棒」等4款商品外，今年更擴大新增8款，包含「We Sweet小農鮮奶冰心捲」、「We Sweet小農鮮奶舒芙蕾」，與原料升級的「READ BREAD雞蛋&鮪魚沙拉口袋吐司」、「READ BREAD雙莓口袋吐司」、「READ BREAD花生口袋吐司」、「READ BREAD芋頭菠蘿麵包」、「READ BREAD奶酥菠蘿麵包」、「READ BREAD餐包捲」等。其中，「READ BREAD」全系列更擁有潔淨標章認證，訴求無8大添加物，不使用基因改造物料，成分更單純，購買更安心，「READ BREAD雞蛋&鮪魚沙拉口袋吐司」更搭配非籠飼雞蛋沙拉，吃起來安心又美味。
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