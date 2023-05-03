快訊

成功高中畢業考完「集體丟書下樓」震撼畫面曝光 校方說話了

獨／防疫險之亂再讓產險總座下台 新安東京總經理林榮泰請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牛睡的床一張破萬元！全聯小農鮮奶吐司1款年賣上億元乳源都來自這

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯推出擁有「動物福利標章」驗證的「小農鮮奶系列」烘焙商品，使用花蓮吉蒸牧場「阿秀鮮乳」製作。記者黃筱晴／攝影
全聯推出擁有「動物福利標章」驗證的「小農鮮奶系列」烘焙商品，使用花蓮吉蒸牧場「阿秀鮮乳」製作。記者黃筱晴／攝影

近年小農鮮乳崛起，代表民眾對牛奶的風味、食品安全、動物福利都有更高的要求。全聯福利中心不只引進多款小農鮮乳供民眾選購，更進一步加強「動物福利標章」驗證商品的推廣與銷售，自去年起即首度推出擁有「動物福利標章」驗證的「小農鮮奶系列」烘焙商品，使用花蓮吉蒸牧場「阿秀鮮乳」製作，口感更香濃滑順，今年更擴大推出8款新品，即日起至5月4日「小農鮮奶系列」全品項享8.8折起優惠。

全聯指出，「小農鮮奶系列」自推出後即大受消費者歡迎，光是「READ BREAD小農鮮奶吐司」單一品項去年銷售金額即突破1億元。吉蒸牧場不僅通過「動物福利標章」驗證，又擁有產銷履歷與鮮奶標章等三證的專業牧場，除了「阿秀鮮乳」供應全聯約千家門市販售外，每週也會低溫直送供應2次給製作「We Sweet」與「READ BREAD」的供應商，預計今年將使用20萬瓶。目前自有品牌「We Sweet」與「READ BREAD」已有8家供應商完成「動福標章」產銷監管鏈審核，領先其他通路。

實際走訪位於花蓮秀姑巒溪畔的吉蒸牧場，第二代接班人范君諺在10多年前啟動牧場轉型，現在已經成為有上千頭牛的準企業化經營牧場，並在2021年6月成為全台首家通過「動物福利認證標章」的牧場，除了讓牛隻擁有更優良舒適的生活環境，更從原物料進口、E化管理、環保發電到廢棄物循環再利用等，都有獨到的規劃與管理，像是牧場裡每頭牛都有專屬的「牛Watch」收集從出生到離開的完整紀錄，包括步數、心情、心跳、產乳量及醫療防疫等數據，讓專屬的營養師、獸醫透過大數據好好照顧牛群。

而全聯自有品牌烘焙產品的研發也與吉蒸牧場持續深度合作，目前除既有熱銷的「READ BREAD小農鮮奶吐司」、「We Sweet小農鮮奶泡芙」、「READ BREAD小農鮮奶哈斯」、「READ BREAD小農鮮奶巨大棒」等4款商品外，今年更擴大新增8款，包含「We Sweet小農鮮奶冰心捲」、「We Sweet小農鮮奶舒芙蕾」，與原料升級的「READ BREAD雞蛋&鮪魚沙拉口袋吐司」、「READ BREAD雙莓口袋吐司」、「READ BREAD花生口袋吐司」、「READ BREAD芋頭菠蘿麵包」、「READ BREAD奶酥菠蘿麵包」、「READ BREAD餐包捲」等。其中，「READ BREAD」全系列更擁有潔淨標章認證，訴求無8大添加物，不使用基因改造物料，成分更單純，購買更安心，「READ BREAD雞蛋&鮪魚沙拉口袋吐司」更搭配非籠飼雞蛋沙拉，吃起來安心又美味。

全聯「小農鮮奶系列」烘焙商品今年擴大推出8款新品，即日起至5月4日全品項享8.8折起優惠。圖／全聯福利中心提供
全聯「小農鮮奶系列」烘焙商品今年擴大推出8款新品，即日起至5月4日全品項享8.8折起優惠。圖／全聯福利中心提供
READ BREAD芋頭菠蘿麵包售價32元，即日起至5月4日特價29元。記者黃筱晴／攝影
READ BREAD芋頭菠蘿麵包售價32元，即日起至5月4日特價29元。記者黃筱晴／攝影
全聯今年新推出「We Sweet小農鮮奶冰心捲」。記者黃筱晴／攝影
全聯今年新推出「We Sweet小農鮮奶冰心捲」。記者黃筱晴／攝影
全台首家通過「動物福利認證標章」的吉蒸牧場，每頭牛都有一張造價上萬元的水床可以躺。記者黃筱晴／攝影
全台首家通過「動物福利認證標章」的吉蒸牧場，每頭牛都有一張造價上萬元的水床可以躺。記者黃筱晴／攝影
吉蒸牧場是擁有動物福利標章、產銷履歷與鮮奶標章等三證的專業牧場，產製的「阿秀鮮乳」供應全聯約千家門市販售。記者黃筱晴／攝影
吉蒸牧場是擁有動物福利標章、產銷履歷與鮮奶標章等三證的專業牧場，產製的「阿秀鮮乳」供應全聯約千家門市販售。記者黃筱晴／攝影

牧場 雞蛋 花蓮

延伸閱讀

全聯這款6元美食「打折只要4元」 網爆動狂推：月底吃很可以

60元幸福餐盒大熱賣！全聯美味堂熱便當5月5日起提供「全聯小時達」外送服務

限時買2送1！ 台中爆紅gogopàn麵包店「虎皮生乳包、虎皮菠蘿吐司」新出爐，最後1天抽機票

月底美食王者！全聯6元漢堡掀熱議 大量吃貨激推多1步驟「美味加倍」

相關新聞

誤會一場！兩家都叫「La Vie」 僅是同名、不是詐騙

真相大白！由全球知名米其林三星主廚 Thomas Bühner （傅納斯）與台灣合作夥伴攜手合資開設的「La Vie b...

牛睡的床一張破萬元！全聯小農鮮奶吐司1款年賣上億元乳源都來自這

近年小農鮮乳崛起，代表民眾對牛奶的風味、食品安全、動物福利都有更高的要求。全聯福利中心不只引進多款小農鮮乳供民眾選購，更...

和「她」一起共享旅行時光！RIMOWA、TUMI新配色行李裝備讓人秒心動

隨著旅行正常化，在這個母親節期間，你是否打算跟媽媽一同外出走走呢？適時更新行李裝備，也讓旅途記憶更鮮明！奢侈品牌RIMO...

七冠王Hamilton也上手！經典表款新色重返F1邁阿密大賽

奔馳的賽車、高速啟動的計時碼表，一者為顯、一者隱密，但兩者同樣分享了對於機械與速度的熱情。瑞士鐘表品牌IWC宣布，將在一...

登台才一周！米其林三星名廚餐廳遭冒名欲詐騙訂金 業者：已報警備案

由全球知名米其林三星主廚 Thomas Bühner （傅納斯）與台灣合作夥伴攜手合資開設的「La Vie by Tho...

粉絲升格成廣告主角！「最強小三」韓韶禧收穫CHARLES & KEITH全球品牌代言人

韓國女星韓韶禧在出道前曾有「小宋慧喬」、「蔚山宋慧喬」的稱號，但後來憑著戲路的不同，在韓劇「夫婦的世界」後收穫了「最強小三」封號。高人氣的韓韶禧接連戲約和代言合作不斷，更因為仙女般的外貌，陸續成為歐米茄（OMEGA）、時裝品牌巴黎世家（BALENCIAGA）的青睞；今年CHARLES & KEITH則宣布她取代了鄭秀晶Krystal，擔任全球品牌代言人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦