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全球最大風格旗艦店 藏壽司5/9開幕！主打飲食X娛樂

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
藏壽司高雄時代大道店推出證件套、日式小結袋等限定遊戲好禮；慶開幕「和風玻璃杯」全台滿額贈。圖／藏壽司提供
藏壽司高雄時代大道店推出證件套、日式小結袋等限定遊戲好禮；慶開幕「和風玻璃杯」全台滿額贈。圖／藏壽司提供

在台灣開設50間分店的「藏壽司」，即將在5月9日開設全台第51間、全新型態的「藏壽司高雄時代大道店」，這間「藏壽司全球旗艦店」由享譽國際的形象大師佐藤可士和操刀設計，同時推出全台限定餐點，包括「蒲燒鰻魚玉子海苔包」、「軟殼蟹天婦羅海苔卷」、「白玉金時最中餅」，呈現出多樣化的創新菜單。此外，為體現「飲食X娛樂」的新用餐模式，還由日本引進限定祭典遊戲，贏得遊戲將獲得獨家和風限定贈禮。

迴轉壽司品牌「藏壽司」推出新形態的「藏壽司全球旗艦店」，目前已在日本東京

及大阪開出四家各具當地特色的分店。此次將於高雄開設海外第一間「藏壽司全球旗艦店」，請來設計鬼才佐藤可士和，他也是「藏壽司淺草 ROX 店」的設計者。

高雄店店內展示的浮世繪作品「東都名所高輪二十六夜待遊興之圖」，不難看出佐藤可士和對新店的期望，歌川廣重是江戶時代的知名浮世繪畫家，在他的畫筆下，記錄著東京當時的各種樣貌與江戶風情，各式各樣的美食攤位被圍繞在熱鬧繽紛的氣氛裡，正展現出藏壽司在現代的經營理念，美食與娛樂兼具。

歡慶全球旗艦店高雄時代大道店開幕，5/2至5/15在藏壽司官方FACEBOOK或IG，於指定貼文按讚，貼文留言高雄時代大道店開幕資訊及標記兩位好友，即可獲得500元餐券抽獎資格，留言越多，中獎機會越高。

除了高雄時代大道店限定的好禮外，為了慶祝海外首間「藏壽司全球旗艦店」落腳高雄，藏壽司也特別準備「達摩和風玻璃杯」，印上代表日本的富士山及達摩還有藏壽司的 logo。藏友們只要在5月9日起於全台藏壽司門市消費滿1200元並按讚 Facebook或追蹤Instagram官方藏壽司粉絲專頁，就可以獲得限定的藏壽司「達摩和風玻璃杯」。一店限量300份，換完為止。

5月9日至5月22日期間，參加Instagram或Facebook相關活動用餐即享9折優惠。

高雄時代大道店獨賣─白玉金時最中餅。圖／藏壽司提供
高雄時代大道店獨賣─白玉金時最中餅。圖／藏壽司提供
高雄時代大道店獨賣，蒲燒鰻魚玉子海苔包、軟殼蟹天婦羅海苔卷限定料理，藏友來店必嘗。圖／藏壽司提供
高雄時代大道店獨賣，蒲燒鰻魚玉子海苔包、軟殼蟹天婦羅海苔卷限定料理，藏友來店必嘗。圖／藏壽司提供

迴轉壽司 日本

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