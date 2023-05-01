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報稅季荷包再縮水！兩家手搖飲5月齊漲 網友哀鴻遍野

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報稅季荷包再縮水！兩家手搖飲5月齊漲 網友哀鴻遍野

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「五桐號」於5月1日率先調整部分品項。圖／摘自五桐號官網。
「五桐號」於5月1日率先調整部分品項。圖／摘自五桐號官網。

通膨擋不住，報稅季荷包再縮水！國內「五桐號」、「麻古茶坊」兩家手搖飲宣布漲價；「五桐號」自5月1日起、「麻古茶坊」自5月2日起調整部分產品價格。

「五桐號」日前於官網宣布，「因物料、包材運輸以及人氣成本不斷攀升，為維護飲品與相關服務品質，將於2023年5月1日調整部分品項，五桐號全體同仁也會持續努力，帶給大家更優質產品與服務，造成不便深表歉意，還望體恤與諒解，謝謝。」

「麻古茶坊」也在公告中表示，「感謝大家長期對麻古茶坊的支持與捍護，因整體綜合考量，我們自2023年5月2日起部分調整品項價格。」

兩家手搖飲5月齊漲消息一出，引發網友哀號，「我哭死」、「我買不起ㄌ...」、「麻古已經貴到爆耶。竟然還要漲」、「不能再喝了」。

「麻古茶坊」宣布自5月2日起部分調整品項價格。。圖／摘自麻古官網。
「麻古茶坊」宣布自5月2日起部分調整品項價格。。圖／摘自麻古官網。
「五桐號」的綠茶凍楊桃冰茶，是熱銷品項之一。圖／摘自五桐號FB粉絲團。
「五桐號」的綠茶凍楊桃冰茶，是熱銷品項之一。圖／摘自五桐號FB粉絲團。

通膨 漲價

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