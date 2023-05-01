報稅季荷包再縮水！兩家手搖飲5月齊漲 網友哀鴻遍野

通膨擋不住，報稅季荷包再縮水！國內「五桐號」、「麻古茶坊」兩家手搖飲宣布漲價；「五桐號」自5月1日起、「麻古茶坊」自5月2日起調整部分產品價格。

「五桐號」日前於官網宣布，「因物料、包材運輸以及人氣成本不斷攀升，為維護飲品與相關服務品質，將於2023年5月1日調整部分品項，五桐號全體同仁也會持續努力，帶給大家更優質產品與服務，造成不便深表歉意，還望體恤與諒解，謝謝。」

「麻古茶坊」也在公告中表示，「感謝大家長期對麻古茶坊的支持與捍護，因整體綜合考量，我們自2023年5月2日起部分調整品項價格。」