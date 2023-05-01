報稅季荷包再縮水！兩家手搖飲5月齊漲 網友哀鴻遍野
通膨擋不住，報稅季荷包再縮水！國內「五桐號」、「麻古茶坊」兩家手搖飲宣布漲價；「五桐號」自5月1日起、「麻古茶坊」自5月2日起調整部分產品價格。
「五桐號」日前於官網宣布，「因物料、包材運輸以及人氣成本不斷攀升，為維護飲品與相關服務品質，將於2023年5月1日調整部分品項，五桐號全體同仁也會持續努力，帶給大家更優質產品與服務，造成不便深表歉意，還望體恤與諒解，謝謝。」
「麻古茶坊」也在公告中表示，「感謝大家長期對麻古茶坊的支持與捍護，因整體綜合考量，我們自2023年5月2日起部分調整品項價格。」
兩家手搖飲5月齊漲消息一出，引發網友哀號，「我哭死」、「我買不起ㄌ...」、「麻古已經貴到爆耶。竟然還要漲」、「不能再喝了」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言