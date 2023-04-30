1680元享8道輕奢Fine Dining！微風自營Ivy Garden開幕

籌備4年、由微風集團打造的全新餐飲品牌Ivy Garden，進駐微風廣場7樓，日前已進入試營運，預定5月1日正式開幕。餐廳以「輕奢系Fine Dining」為概念，主打日、義融合料理，午、晚餐僅供應套餐，8道式午餐每人1,680元＋10%，10道式晚餐每人2,280元＋10%；下午茶時段有冷前菜、烤物、炸物、漢堡、義大利麵…等單點輕食，單價在80元至560元之間。

Ivy Garden渴望打破Fine Dining既有框架，提出「輕奢系Fine Dining」概念，讓用餐體驗輕鬆舒適不嚴肅。這次特別邀請來自美國紐約、連連獲獎的知名餐廳Kimika主廚Christine Lau，攜手微風集團自營餐飲事業部行政主廚劉宏洺，進行設計菜單。

Christine Lau以獨樹一格的日義料理手法風靡紐約，其餐廳更是美國著名歌手John Legend與愛妻名模Chrissy Teigen必定登門拜訪之處。Kimika餐廳榮獲2022年度美國食藝奧斯卡最高榮譽「James Beard Award」最佳新餐廳、Condé Nast Traveler 2021最佳餐廳，也是《米其林指南》入選餐廳。

前菜「絲綢起司、五色蕃茄、青醬」翻玩義大利經典前菜Caprese，運用日式漬物工法使其入味，打造出不同酸度層次的五色蕃茄，搭配台灣在地手作絲綢起司，綴以義大利手法的青醬結合，堆疊出繽紛的味蕾層次，清爽開胃。

「魚子醬、鵪鶉蛋、烤餅」利用澄化技法將法國奶油淨化塗烤於麵包上，在咀嚼麵時充滿著濃濃奶油香氣，鵪鶉蛋去除蛋白，用法式油封技法熟成；夾層中佐以酸奶搭配魚子醬的海味，質地滑順柔韌，整體口感濃郁而不膩，讓人意猶未盡。

「有機蔬菜、味噌、黑礦鹽」將無花果、玉米筍、青花筍以及金針菇分別以炙燒、乾煎、炭烤與油炸4種方式處理，帶出蔬菜獨有的鮮甜，佐以黑礦鹽以及味噌入味的醬汁，賦予蔬菜不同的風貌。

「蛤蠣、吊瓜、煎餅」翻轉傳統思維，將台灣習以為常的蛤蜊絲瓜，做成法式精緻料理，將俗稱絲瓜的吊瓜做成濃湯，搭配清脆爽口、鹹鮮十足的蛤蠣煎餅。吃的時候可以單喝濃湯、單咬一口蛤蠣煎餅後，將剩下一半的煎餅放進濃湯裡，一道菜有三種享受。

主菜「牛、高山娃娃菜、昆布鹽、山葵」選用美國頂級紐約客，搭配金蓮葉、高山娃娃菜、特製的山葵醬以及日式昆布鹽，讓饕客可以享受到各種不同層次的風味堆疊。