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大直NOKE試營運首日 為了喝到它民眾一早8點就來排隊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
ONIBUS COFFEE台灣首店開幕，創辦人坂尾篤史帶著日本團隊前來，並親自為台灣消費者服務。記者江佩君／攝影
ONIBUS COFFEE台灣首店開幕，創辦人坂尾篤史帶著日本團隊前來，並親自為台灣消費者服務。記者江佩君／攝影

大直新商場「NOKE忠泰樂生活」今天試營運首日，商場11點開店營業，當中來自東京中目黑的咖啡名店「ONIBUS COFFEE」吸引民眾一早8點就來排隊，開店沒幾分鐘號碼牌已發到150號，候位人數已排到下午3點半的場次，ONIBUS COFFEE台灣初登場可謂人氣高漲。

今天一早來排ONIBUS COFFEE的民眾，無論有沒有在東京中目黑喝過，但都知道ONIBUS COFFEE的名號，特別為了台灣首店而來。創辦人坂尾篤史為了台灣首店試營運特別提前抵台，也會在台灣停留到5/1，試營運這幾天入店的客人，都有機會見到坂尾篤史親自站在前台為台灣消費者手沖咖啡。

坂尾篤史來台這幾天，充分感受到媒體對他的認識與關注，讓他受寵若驚，他談到「沒想到ONIBUS COFFEE在台灣知名度那麼高，這次在台灣的開店，是開店經驗中最緊張的一次。」

有在中目黑喝過ONIBUS COFFEE的萬先生說，「今天喝到的咖啡口感，感覺跟在日本喝到的是一樣的。」另一位張小姐說，「咖啡確實是正常發揮，以台灣售價美式110元、拿鐵120元來看，台灣定價算是便宜的。」

ONIBUS COFFEE台北店用餐時間一般為90分鐘，但針對試營運加上連假的人潮踴躍，連假期間用餐時間將調整至45分鐘。

在大直NOKE試營運首日就前來的消費者，對比NOKE與美麗華的差別，評價分別為「NOKE進駐的品牌比較有質感」、「設計比較現代感」、「是時下年輕人會想來的地方、是現在台北最厲害的店」，另有日系愛好者指出，對NOKE進駐的ONIBUS COFFEE、蔦屋書店、SAKImoto bakery等一系列日系品牌最感興趣。

消費者一拿到ONIBUS COFFEE第一件事就是先拍照。記者江佩君／攝影
消費者一拿到ONIBUS COFFEE第一件事就是先拍照。記者江佩君／攝影
ONIBUS COFFEE台灣首店試營運首日，吸引消費者一早8點就前往排隊。記者江佩君／攝影
ONIBUS COFFEE台灣首店試營運首日，吸引消費者一早8點就前往排隊。記者江佩君／攝影
許多消費者衝著ONIBUS COFFEE的名號而來。記者江佩君／攝影
許多消費者衝著ONIBUS COFFEE的名號而來。記者江佩君／攝影
消費者一拿到ONIBUS COFFEE第一件事就是先拍照。記者江佩君／攝影
消費者一拿到ONIBUS COFFEE第一件事就是先拍照。記者江佩君／攝影
ONIBUS COFFEE創辦人坂尾篤史。記者江佩君／攝影
ONIBUS COFFEE創辦人坂尾篤史。記者江佩君／攝影
ONIBUS COFFEE台北店。記者江佩君／攝影
ONIBUS COFFEE台北店。記者江佩君／攝影
大直NOKE試營運首日，這個開闊的休憩平台，吸引民眾拍照、駐足。記者江佩君／攝影
大直NOKE試營運首日，這個開闊的休憩平台，吸引民眾拍照、駐足。記者江佩君／攝影
大直NOKE試營運首日。記者江佩君／攝影
大直NOKE試營運首日。記者江佩君／攝影
大直NOKE試營運首日。記者江佩君／攝影
大直NOKE試營運首日。記者江佩君／攝影
大直NOKE試營運首日。記者江佩君／攝影
大直NOKE試營運首日。記者江佩君／攝影

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