大直NOKE試營運首日 為了喝到它民眾一早8點就來排隊

大直新商場「NOKE忠泰樂生活」今天試營運首日，商場11點開店營業，當中來自東京中目黑的咖啡名店「ONIBUS COFFEE」吸引民眾一早8點就來排隊，開店沒幾分鐘號碼牌已發到150號，候位人數已排到下午3點半的場次，ONIBUS COFFEE台灣初登場可謂人氣高漲。

今天一早來排ONIBUS COFFEE的民眾，無論有沒有在東京中目黑喝過，但都知道ONIBUS COFFEE的名號，特別為了台灣首店而來。創辦人坂尾篤史為了台灣首店試營運特別提前抵台，也會在台灣停留到5/1，試營運這幾天入店的客人，都有機會見到坂尾篤史親自站在前台為台灣消費者手沖咖啡。

坂尾篤史來台這幾天，充分感受到媒體對他的認識與關注，讓他受寵若驚，他談到「沒想到ONIBUS COFFEE在台灣知名度那麼高，這次在台灣的開店，是開店經驗中最緊張的一次。」

有在中目黑喝過ONIBUS COFFEE的萬先生說，「今天喝到的咖啡口感，感覺跟在日本喝到的是一樣的。」另一位張小姐說，「咖啡確實是正常發揮，以台灣售價美式110元、拿鐵120元來看，台灣定價算是便宜的。」

ONIBUS COFFEE台北店用餐時間一般為90分鐘，但針對試營運加上連假的人潮踴躍，連假期間用餐時間將調整至45分鐘。

在大直NOKE試營運首日就前來的消費者，對比NOKE與美麗華的差別，評價分別為「NOKE進駐的品牌比較有質感」、「設計比較現代感」、「是時下年輕人會想來的地方、是現在台北最厲害的店」，另有日系愛好者指出，對NOKE進駐的ONIBUS COFFEE、蔦屋書店、SAKImoto bakery等一系列日系品牌最感興趣。