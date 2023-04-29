華漾重返台北！今起進駐大直忠泰 連33天追蹤IG送蝦餃

華漾重返台北了！華漾DIM SUM主打現包現蒸的在地港點，今起進駐NOKE忠泰樂生活。業者表示，共46道鹹甜點心、熱炒及湯品，此為第四家店；裝潢風格更明亮年輕，除了「點心櫥窗」可從外一眼看進師傅手做全程，店內藉由各種不規則線條環繞設計，代表「打開蒸籠，煙起裊裊的那一刻。」

「華漾DIM SUM」是華泰大飯店集團旗下的精緻港式點心品牌，自2003年成立至今已20年，北部地區目前共三家分店，皆位於人氣購物商場內，業者指出，華漾從婚宴轉型港式點心，成效斐然，未來將持續朝此方向拓點，目前規劃以70~80坪、商場內的店型為主。

看好大直內湖地區的消費力，華漾DIM SUM今(4月29日)重回台北市，進駐NOKE 忠泰樂生活5樓。「新鮮食材」是華漾DIM SUM好吃的秘密，首先送上的是港點最佳配角「西螺壺底純釀醬油」，接著選茶，再掃描QRcode、透過手機直接點菜。

華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明，具有30年深厚資歷，現場由他督軍坐鎮。主廚推薦「臘味蘿蔔糕」，為增添口感，每日手工將蘿蔔切塊，搭配臘肉與蝦米炒香，最後加入在來米漿蒸熟，厚實清甜的蘿蔔糕，吃得到柔軟的蘿蔔塊，煎得微焦噴香，港點必吃；王牌主打的「水晶鮮蝦餃」，則是經主廚20多次不同的餡皮比例嘗試而成，薄透的餃皮僅5克重、只有市面常見餃皮的一半，餡料重達30克、卻是市面一般餡料的2倍重，霸氣蝦餃多汁飽滿又彈牙。

華漾DIM SUM也有經典功夫菜，像是層層疊疊的「蘿蔔千層酥」，包裹飽滿的白蘿蔔絲，香酥又清甜；「春風得意腸」則是以越南米網包覆內餡，先入油鍋油炸後再用腸粉皮包覆，口感多層次。

此外，主廚也推薦兩道全新特色港點：「花枝豆苗餃」與「起士棗泥狗骨頭」，後者造型如狗骨頭，切開來則是牽絲起士，畫面討喜。

華漾DIM SUM忠泰店即起推出「開幕送蝦餃」活動，今起至5月31日入店消費，並追蹤華漾DIM SUM IG帳號，即贈送水晶鮮蝦餃乙份，每個IG帳號限參加乙次，每桌限贈乙份，每日限量50組。

華漾DIM SUM忠泰店

‧電話：02-8501-5989

‧地址：台北市中山區樂群三路200號5樓(NOKE忠泰樂生活)

‧官網：www.hwayoung.com

‧IG：https://reurl.cc/9Va75O

‧線上訂位：https://reurl.cc/qk6r1n

華漾DIM SUM忠泰新店明亮時尚。圖／華泰大飯店集團提供

水晶鮮蝦餃。圖／華泰大飯店集團提供

起士棗泥狗骨頭。圖／華泰大飯店集團提供

華漾DIM SUM新型態店裝主打「點心櫥窗」，讓安心看得見。圖／華泰大飯店集團提供

店內各種不規則線條環繞，代表「打開蒸籠煙起裊裊的那一刻。」圖／華泰大飯店集團提供