肯德基優惠代碼來了！明起55折、限時3天快閃

肯德基迎接即將來臨的五一勞動連假，於4月29日至5月1日期間，推出連續3天限時優惠，優惠套餐399元(原價729元) 即可享用酥脆多汁的咔啦脆雞x6＋人氣原味蛋撻x6＋百事可樂(瓶)x1（優惠代碼：40495) ，折扣下殺至55折。此外，為迎接母親節的到來，也有專屬優惠，透過網路訂餐並於一日前進行預購，滿800元送原味蛋撻禮盒兌換券、滿1,600元加碼再送原味蛋撻禮盒乙盒。

肯德基即日起至5/1期間，還有最後倒數4天的政府普發現金限時優惠，有眾多「+1元多1件」、66元點心套餐、6款個人套餐，以及6款雙人套餐的優惠券超值優惠組合，幫民眾把現金6,000元再放大。

「+1元多1件」超值加購價優惠，包括高人氣的雞汁風味飯、香酥脆薯、4塊上校雞塊、玉米濃湯和百事可樂，只要＋1元就多１件，折扣下殺至51折。同步加映點心套餐66元，包括香草紙包雞、青花椒咔啦雞腿堡、青花椒香麻脆雞、美式煙燻咔脆雞堡、咔啦雞腿堡、原味蛋撻等。

5/1前的政府普發現金限時優惠可查網站。