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一票換一票！阿里山鐵路票根可免費搭日本黑部峽谷鐵道

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山林業鐵路與日本黑部峽谷鐵道締結姐妹鐵道10年，今年疫情趨緩盛大復辦換票活動。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路與日本黑部峽谷鐵道締結姐妹鐵道10年，今年疫情趨緩盛大復辦換票活動。圖／林鐵及文資處提供

台日鐵路聯手拚觀光，阿里山林業鐵路與黑部峽谷鐵道2014年起舉辦車票互換活動，因疫情中斷停辦3年，今年再度復辦，恰逢締結姐妹鐵道10周年盛大慶祝，5月6日起持票根可兌換免費乘車券，黑部峽谷鐵道再加贈毛巾、A4資料夾、筆記本好禮3選1，吸引鐵道迷前往朝聖。

林鐵及文資處說明，憑使用過的「阿里山林業鐵路支線2日券」，可在前往日本搭車15日前至官網申請，兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月-欅平」區間來回票1張；憑使用過的黑部峽谷鐵道「宇奈月-欅平」區間來回票，可在阿里山車站2樓售票處兌換「阿里山林業鐵路支線2日券」1張。

林鐵及文資處指出，黑部峽谷因冬季下雪影響列車行駛，每年12月封山，隔年4月、5月雪融後開山，今年黑部峽谷鐵道已於4月20日開山，5月6日起全線恢復營運，詳細資訊及預約方式可至林鐵及文資處官網查詢及下載：https://afrch.forest.gov.tw/all-news。

林鐵及文資處處長黃妙修說，阿里山林業鐵道與日本黑部峽谷鐵道在2013年締結為姊妹鐵道，今年剛好邁入第10年，為擴大慶祝與推廣，旅客除可一票換一票外，黑鐵也特別加碼，換票旅客還可額外獲得黑鐵特製小禮物，毛巾、A4資料夾、筆記本三擇一。

黃妙修也說，阿里山林業鐵路與黑部峽谷鐵路互相布置推廣專區，阿里山林鐵特色展在宇奈月車站，黑鐵特色展在嘉義製材所動力室，有鐵道風光相片集及導覽摺頁，展覽至6月6日止，開展期間，持黑部峽谷鐵道車票，可至製材所動力室兌換精美小禮物。

阿里山林業鐵路與日本黑部峽谷鐵道締結姐妹鐵道10年，今年疫情趨緩盛大復辦換票活動。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路與日本黑部峽谷鐵道締結姐妹鐵道10年，今年疫情趨緩盛大復辦換票活動。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路與日本黑部峽谷鐵道締結姐妹鐵道10年，今年疫情趨緩盛大復辦換票活動。圖／林鐵及文資處提供
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鐵道迷 阿里山 日本

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