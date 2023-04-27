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SOGO母親節怎麼買？家電、精品、化妝品端出市場最高回饋

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO母親節檔期4/29起展開，端出家電、精品、化妝品高優惠。記者江佩君／攝影
SOGO母親節檔期4/29起展開，端出家電、精品、化妝品高優惠。記者江佩君／攝影

萬物皆漲，上半年無論自用送禮，購物最佳時機就等母親節這一檔，遠東SOGO台北店母親節檔期4/29起登場，主打家電、精品、化妝品市場最高優惠，購物前打開SOGO App還有母親節800元購物金直接入手，活動期間化妝品、香氛、服飾、寢具、小家電都享當日累計滿5,000元送400元；大家電滿1萬元送500元、指定精品滿2萬送2,000元電子抵用券，搭配指定銀行最高回饋14％。

SOGO忠孝館8、9樓家電家用樓層適逢改裝升級新亮相，特別加碼獨家回饋。忠孝館店長賴必昌指出，母親節3C家電、寢具樓層改裝，特別端出市場最優惠價格，整體商品回饋可超過20%，化妝品也有明星商品1＋1組合、黃金保值性高，想要抗通膨，可以不用等周年慶，母親節檔期就可入手。

忠孝館3C推出限日限量「限折優惠」，像是4/29首日有iPhone 14 Pro 128G，限量30台、買再現折1,000元，其他指定日還有iPad 10、iPhone 14 Plus、Macbook Pro M2 14吋、SAMSUNG Galaxy S23、Airpods Pro 2th現折500元～1,000元優惠。另有購買指定OLED旗艦款電視，再送小米投影機；買旗艦款按摩椅送飛利浦萬用鍋；買床墊送床墊等優惠外，還有指定品牌滿萬送千等優惠。

國際精品群聚的復興館，精品陣容再加1，「SAINT LAURENT」4/28進駐復興館2樓，搭上母親節檔期行列。復興館店長許淑賢表示，解封後第一個母親節，台北店3個館可說是優惠盡出，預計旅遊商品、高端保養、香氛、精品、輕奢、節能家電都是受民眾青睞的選項。

國人喜愛戶外休閒、露營熱度不減，日本露營界精品「snow peak」快閃櫃進駐忠孝館12樓，露營愛好者可趁此體驗入手。復興館母親節首日也有「NB 1906潮流形象店」進駐，快閃期間帶來全台獨家首賣系列。敦化館也引進百貨首家「深紅鍋物」同樣於母親節首日登場，讓聚餐地點又有新選擇。

忠孝館APPLE iPhone 14 Pro 128G每台售價34,900元、可現折1,000元，限量30台，4/29限定販售。圖／SOGO提供
忠孝館APPLE iPhone 14 Pro 128G每台售價34,900元、可現折1,000元，限量30台，4/29限定販售。圖／SOGO提供
日本露營界精品snow peak快閃櫃進駐忠孝館12樓。圖／SOGO提供
日本露營界精品snow peak快閃櫃進駐忠孝館12樓。圖／SOGO提供
忠孝館M.A.C買超持妝柔焦水粉餅(正貨、任選色) 送超持妝柔焦水粉餅(限定色) 價值3,600元，優惠價1,800元，限量50組。圖／SOGO提供
忠孝館M.A.C買超持妝柔焦水粉餅(正貨、任選色) 送超持妝柔焦水粉餅(限定色) 價值3,600元，優惠價1,800元，限量50組。圖／SOGO提供
忠孝館SHISEIDO國際櫃買美透白淡斑呵護素(正貨) 贈美透白淡斑呵護素，價值3,100元，優惠價1,550元，限量50組，ONLY SOGO。圖／SOGO提供
忠孝館SHISEIDO國際櫃買美透白淡斑呵護素(正貨) 贈美透白淡斑呵護素，價值3,100元，優惠價1,550元，限量50組，ONLY SOGO。圖／SOGO提供
SAINT LAURENT於4/28進駐復興館。圖／SOGO提供
SAINT LAURENT於4/28進駐復興館。圖／SOGO提供
復興館也有不少輕奢精品選擇，MARC JACOBS THE LEATHER J MARC MINICB SATCHEL售價19,900元。圖／SOGO提供
復興館也有不少輕奢精品選擇，MARC JACOBS THE LEATHER J MARC MINICB SATCHEL售價19,900元。圖／SOGO提供
敦化館PRADA Flou牛皮肩背包，價格店洽。圖／SOGO提供
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母親節 化妝品 露營

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