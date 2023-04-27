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母親節大餐「這裡吃」 滿額送珍珠耳環、抽鑽石項鍊

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Texas Roadhouse母親節限定雙人及四人套餐售價分別為2,400元和4,480元。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse母親節限定雙人及四人套餐售價分別為2,400元和4,480元。圖／開展餐飲集團提供。

為慶祝解封後的首次母親節，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排及LillA，首度攜手知名品牌ALUXE亞立詩，祭出「吃大餐送鑽飾」的獻禮。即日起至5月15日期間於旗下三品牌，點用母親節套餐並消費滿2,000元以上，即可獲得珍珠耳環（價值2,800元）兌換券，並有機會抽中價值12,000元的鑽石項鍊。

為了讓子女的孝心再加碼，「吃大餐送鑽飾」活動期間至TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse享用母親節套餐，消費滿2,000元即贈亞立詩珍珠耳環兌換券及鑽石項鍊抽獎券一張，消費滿4,000元就送兩份…以此類推，吃得越豐盛，就送越多。活動期間內至LillA消費滿2,000元也送同等好禮。本次活動預計將送出一萬份珍珠耳環，消費者只要憑券於ALUXE亞立詩消費即可兌換一組價值2,800元的珍珠耳環，另外還有機會抽中價值12,000元的鑽石項鍊。

開展旗下三大美式品牌也於母親節期間強打超優惠限定套餐，即日起至5月15日期間，TGI FRIDAYS推出2,199元雙人套餐及4,099元四人套餐，從開胃菜、沙拉、豬肋排、海陸主餐、甜點、調飲...等，通通吃得到；Texas Roadhouse也提供豐富的套餐組合，雙人及四人套餐售價分別為2,400元和4,480元，包含湯品、開胃菜、鮮製沙拉、精選主餐及飲品，當然還有最受歡迎的手工麵包及蒜味花生免費無限供應。洛杉磯風格十足的LillA則於5月3日至5月30日期間首度推出限定套餐，雙人及四人套餐售價分別為1,999元和3,999元，從沙拉、開胃菜、義大利麵、獨家飲品全都能一次滿足。

此外，三品牌更推出最高折扣達67折優惠的母親節套餐，凡於5月22日前加入成為LINE官方帳號會員，還可獲得價值高達6,670元的優惠大禮包。

TGI FRIDAYS推出期間限定母親節2,199元雙人套餐，及4,099元四人套餐。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS推出期間限定母親節2,199元雙人套餐，及4,099元四人套餐。圖／開展餐飲集團提供。
LillA期間限定母親節雙人及四人套餐售價分別為1,999元和3,999元。圖／開展餐飲集團提供。
LillA期間限定母親節雙人及四人套餐售價分別為1,999元和3,999元。圖／開展餐飲集團提供。

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