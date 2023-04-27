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最後的朝聖！20年相機名店「Ewhat億華數位科技」將歇業 粉絲早起湧入搶購

聯合報／ 記者黃筱晴／台北即時報導
「Ewhat 億華數位科技」宣布歇業消息一出，吸引許多民眾前往最後朝聖。記者黃仕揚/攝影
「Ewhat 億華數位科技」宣布歇業消息一出，吸引許多民眾前往最後朝聖。記者黃仕揚/攝影

開業20年的士林數位相機名店「Ewhat億華數位科技」昨晚宣布即將歇業後，引發許多攝影愛好者的關注與討論，由於業者也同時出清店內商品，今(27日)一早立刻吸引許多民眾前往搶購，開店不到十分鐘人潮就擠滿小小店面，不少粉絲也與店面自拍留影進行「最後的朝聖」！

「Ewhat 億華數位科技」無預警在粉絲團宣告將於5月2日歇業，店家表示，主因是與房東租約到期，加上手機取代了相機市場等多方考量。今記者實地走訪，開店前即有零星民眾在外等待，等到下午一點開店後，人潮隨即陸續湧入，大約半小時後，已經需要排隊才能入內。

此外，店內商品如相機、鏡頭、包包、腳架、保護鏡等目前皆促銷中，像是小型相機包銅板價出清、還有民眾講搶到下殺近5折的專業腳架，惟現場架上存貨所剩不多。

「Ewhat 億華數位科技」是許多攝影愛好者購入首台專業相機的所在，當年在台北相機街稱霸市場時，以透明的價格與專業服務，以及正妹店員闖出名號，也因此歇業消息一出讓許多粉絲大呼不捨，粉絲團留言已超過500則，多是對店家的感謝，以及感嘆「一個時代的結束」。

「Ewhat 億華數位科技」宣布歇業消息一出，吸引許多民眾前往最後朝聖。記者黃仕揚/攝影
「Ewhat 億華數位科技」宣布歇業消息一出，吸引許多民眾前往最後朝聖。記者黃仕揚/攝影
「Ewhat 億華數位科技」宣布歇業消息一出，吸引許多民眾前往最後朝聖。記者黃仕揚/攝影
「Ewhat 億華數位科技」宣布歇業消息一出，吸引許多民眾前往最後朝聖。記者黃仕揚/攝影
「Ewhat 億華數位科技」宣布歇業消息一出，吸引許多民眾前往最後朝聖。記者黃仕揚/攝影
「Ewhat 億華數位科技」宣布歇業消息一出，吸引許多民眾前往最後朝聖。記者黃仕揚/攝影

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