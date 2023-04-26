「2023港澳米其林指南」公布！Ta Vie獲晉升為三星餐廳

《香港澳門米其林指南2023》今天於澳門舉行實體頒獎典禮，公布完整名單，有15間星级餐廳首度獲封或晉升，總共95間餐廳獲米其林星級肯定，當中包括78間香港餐廳及17間澳門餐廳。

今年最受矚目的亮點，是提供創新美食、位於香港中環士丹利街的「Ta Vie（旅）」，獲晉升為三星餐廳，使《香港澳門米其林指南2023》的三星餐廳總數增加為10間。「Ta Vie（旅）」主廚佐藤秀明將「純粹、簡約及時令」奉為其烹調信條，利用日本的一流食材，製作出創意非凡的菜式。米其林評審員指出，「其創作糅合了法式烹調手法和來自日本的時令頂級食材，菜式的質感和味道皆別樹一幟，滋味非凡。從每天新鮮製作的發酵奶油及酸種麵包，以至配搭的亞洲餐酒及日本清酒，處處精彩，叫人回味難忘。」

在二星餐廳方面，今年香港有「廚魔」、「麗晶軒」兩間餐廳新獲二星肯定、另一間餐廳「潤」，則由一星晉升為二星。

創新菜「廚魔」菜單的靈感來自中國元素和世界著名畫作，老闆兼主廚梁經倫以俏皮創意的方式向香港飲食文化致敬，令饕客津津樂道。粵菜「麗晶軒」就是原來的「欣圖軒」，餐廳於2022年更名，米其林評審員特別推薦菜單上的脆釀鮮蟹蓋和脆皮龍崗雞。粵菜餐廳「潤」擅長以傳統方式炮製來自世界各地的時令食材，主廚洪志光以傳統粵菜烹調技巧，製作出創新而精緻的菜色。

在一星餐廳的部分，有「疊囍居」、「Godenya」、「長本」、「Noi」、「大班樓」、「廚魔名人坊」等6間香港餐廳新獲得一星肯定，另有「Estro」、「割烹凜」、「Neighborhood」3間晉升為一星餐廳；澳門則有「淮揚曉宴」1家餐廳新獲得一星肯定。「蜀道」則由米其林入選餐廳晉升為一星餐廳。其中「大班樓」原本就是一星餐廳，因為2022年搬遷而視重新進榜的新餐廳。