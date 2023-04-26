台北維多利亞加入全球奢華酒店聯盟！新客房、新菜亮相

疫情解封後，全台各都會與景區飯店陸續回歸正軌，疫情期間住房全面升級的台北維多利亞酒店，除了迎來高住房率，也通過甄選，正式成為Hyatt凱悅集團合作夥伴、全球奢華精品酒店聯盟(Small Luxury Hotels Of The World，簡稱SLH)一員。維多利亞酒店董事長特助呂佳恬表示，加入SLH之後，期待有更多串連的機會，年平均房價預期從5千提升到6千元，住房率期能達到9成。

呂佳恬指出，SLH評鑑類似台灣的星級評鑑，更重視消防安全、無障礙設施，維多利亞酒店共96間房，於疫情期間全面整修，目前住房回溫，3月住房率已達8到9成。

全新客房以9樓變化最大，全間拆除重新設計外，以黑白跳色展現時尚感，酒店員工稱之「時尚樓層」，房價較其他樓層加價1千元；其他樓層房型則以小改裝為主，包括書桌與行李櫃空間拉齊，房間顯得更為開闊。

除了迎來SLH認證，維多麗亞酒店雙囍中餐廳也推出全新菜單，並請來年僅35歲但廚藝精湛的新主廚吳宇軒，為菜品增添時尚美感。新菜單中，保留雙囍中餐廳五成經典菜色，也新增約五成的新菜品，包括摩登復古小炒骨、玫瑰醋栗靚蝦球、脆米吮指田雞腿、泡野山椒浸斑片等；同時也打破粵菜愈來愈高貴的印象，以台灣應時優質的食材取代高價進口，人均消費約1,200元，親民的價格頗具市場競爭力。

新菜之一的摩登復古小炒骨，來自新加坡馳名的咖啡排骨，吳宇軒捨棄常用的肋排、改採肉質彈Ｑ帶軟骨脆感的三角腩，並以古坑咖啡濃縮液、咖啡梅、咖啡醋與咖啡利口酒調製的醬汁燒煮入味，有趣的是醬汁中還添加了屏東萬巒可可含量80%的巧克力，讓咖啡排骨升級為「摩卡」風味，香氣與滋味都更上層樓。

常見於經典粵菜西施泡飯的脆米，則變身肥美的田雞腿搭檔，除了米香與酥脆的口感，尾韻還帶點宮保香辣。玫瑰醋栗靚蝦球靈感來自傳統粵菜富貴蝦球，主廚將鳳梨的酸改以野莓取代，並添加南投有機玫瑰果醬和食用玫瑰花瓣，讓這道料理添了些許浪漫。

泡野山椒浸斑片最讓人驚豔，先將黃皮雞蒸六小時，取下雞肉煎香再入湯中煮半小時濃縮滋味，最後加入豬油使湯汁乳化成奶白色，豐美的雞白湯滋潤了龍虎斑片，加上泡椒的辣、客家酸菜的酸和青花椒的麻，畫龍點睛的讓魚片更加鮮活味美。

雙囍中餐廳 台北市敬業四路168號2樓 02-6602-5672