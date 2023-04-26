限時6天！7-ELEVEN「黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶」任選第2杯10元

為了讓消費者就近、全天候都能享有全民飲品「珍珠奶茶」療癒口感，更瞄準珍珠奶茶在地超過10億元商機，7-ELEVEN自2019年起打造「CITY PEARL」全新珍珠品牌，率通路之先於逾6,700間門市陸續推出黑糖珍珠、大白玉珍珠、原味黑珍珠共3款珍珠，依循嚼感、風味、視覺等特色，打造共7款暢銷珍珠系飲品，成就全台24小時手搖飲通路。為歡慶4月30日國際珍奶日，7-ELEVEN門市自4月26日至5月1日推出CITY PEARL「黑糖珍珠撞奶」、「珍珠奶茶」任選第2杯10元優惠。

珍珠奶茶聞名國際，自1980年起將珍珠、茶飲這2種在地傳統食飲完美融合，掀起一波全新飲品風潮，更勇奪最具本地代表性全民飲品的殊榮。7-ELEVEN自3月上旬全新推出話題爆棚的「珍珠奶茶」，以原味黑珍珠搭配伯爵紅茶風味基底的奶茶，香醇濃郁、奶香散發獨特佛手柑橘香，上市首月即銷售破百萬杯，每2.8秒即銷售一杯。

7-ELEVEN CITY PEARL珍珠系飲品研發，依循視覺、風味、嚼感等特色，搭配各式飲品基底調配完美比例風味。如「抹茶珍珠歐蕾」以抹茶風味為主，搭配大白玉珍珠打造清新視覺；黑糖珍珠以濃郁黑糖蜜熬煮，適合加入香醇牛奶或咖啡呈現絕配風味；而最新登場的冬瓜清香的軟Q原味黑珍珠，則是特別開發最適咀嚼的珠心大小，完美打造全民飲品「珍珠奶茶」，在7-ELEVEN門市24小時皆可暢飲手搖珍珠飲品。