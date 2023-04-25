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身穿淡藍色、第二人38折起 南港最強BUFFET大玩海洋風

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
即日起至5月底，不分平假日，敘日午餐及晚餐推出「地中海風格派對」活動，凡兩位成人用餐並穿著淡藍色服裝，並於現場拍照打卡，即可於現場參加抽抽樂，最高享第二位餐費38折優惠。圖／六福旅遊集團提供
即日起至5月底，不分平假日，敘日午餐及晚餐推出「地中海風格派對」活動，凡兩位成人用餐並穿著淡藍色服裝，並於現場拍照打卡，即可於現場參加抽抽樂，最高享第二位餐費38折優惠。圖／六福旅遊集團提供

位在四鐵共構上、被譽為「南港最強BUFFET」的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，即日起至5月31日不分平假日，於午餐及晚餐餐期推出「地中海風格派對」活動，凡兩位成人用餐、並穿著淡藍色服裝或地中海服飾配件，於現場拍照打卡，則可試手氣參加抽抽樂，有機會抽中第二位餐費38折優惠，相當於現折638元，其他獎項還有第二位5折、55折、6折等折扣。

此外，平日午、晚餐成人用餐，再加碼贈送「清蒸蒜蓉小龍蝦」半隻。主廚以清蒸烹調，保留龍蝦的鮮甜滋味；另可搭配期間限定的地中海料理，包括「西班牙恩利蛋」、拌上香辣紅椒粉超下酒的「加利西亞辣炒章魚」、以及各式現煎海鮮、日本生食級干貝、爐烤現切牛排，與柏克金正統德式鮮釀生啤酒無限暢飲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南港最強BUFFET敘日全日餐廳至5月底，平日午晚餐期，每一成人加碼送「清蒸蒜蓉小龍蝦」半隻。圖／六福旅遊集團提供
南港最強BUFFET敘日全日餐廳至5月底，平日午晚餐期，每一成人加碼送「清蒸蒜蓉小龍蝦」半隻。圖／六福旅遊集團提供

地中海 餐廳 海鮮

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