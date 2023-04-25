身穿淡藍色、第二人38折起！南港最強BUFFET大玩海洋風

位在四鐵共構上、被譽為「南港最強BUFFET」的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，即日起至5月31日不分平假日，於午餐及晚餐餐期推出「地中海風格派對」活動，凡兩位成人用餐、並穿著淡藍色服裝或地中海服飾配件，於現場拍照打卡，則可試手氣參加抽抽樂，有機會抽中第二位餐費38折優惠，相當於現折638元，其他獎項還有第二位5折、55折、6折等折扣。

此外，平日午、晚餐成人用餐，再加碼贈送「清蒸蒜蓉小龍蝦」半隻。主廚以清蒸烹調，保留龍蝦的鮮甜滋味；另可搭配期間限定的地中海料理，包括「西班牙恩利蛋」、拌上香辣紅椒粉超下酒的「加利西亞辣炒章魚」、以及各式現煎海鮮、日本生食級干貝、爐烤現切牛排，與柏克金正統德式鮮釀生啤酒無限暢飲。

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