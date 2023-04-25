3D、立體、仿真花 11款母親節創意蛋糕拚「花」漾

3D、立體、仿真花，甚至帶點玩趣的「敲敲樂」，都走進今年母親節蛋糕市場，有別往年的健康取向，今年更重視吸睛度，以歡笑迎來解封後的第一個母親節。

5月14日母親節，台北晶華酒店點心團隊發揮巧思以花為主題，打造出四款創意甜品。其中，最經典的3D造型蛋糕「Marquise侯爵夫人」，蛋糕體為經典瑪德蓮蛋糕，外圍以檸檬奶油霜做成華麗裙襬，再點綴彩色翻糖的繽紛花卉，顯得優雅貴氣。「敲敲打開心花禮」則是鋪滿各式鮮花，中間以多款巧克力打造出心形外殼，於內裡盛裝繽紛可口的法式馬卡龍，需以附贈的精巧小木槌敲開巧克力外殼後，方可品嘗。

Maquis侯爵夫人3D立體蛋糕，每個售價1,980元。圖／晶華酒店提供

敲敲打開心花禮，玩趣十足。圖／晶華酒店提供

Elite Bakery一禮烘焙主打「紅桃覆盆子香草慕斯」，交織出層次細緻彷若玫瑰花風味的內餡，但用料卻無任何玫瑰相關食材，令人驚豔。花藝美學品牌Elite Concept一禮莊園也獻上五款花藝，包含鮮花盆花以及結合香氛設計的永生花擺飾，可至六福萬怡親取，也能宅配寄送。

台北遠東香格里拉1樓的The Cake Room即日起推出三款母親節限定蛋糕，其中，視覺感超立體的「紅寶石的獻禮」紅寶石巧克力椰子蛋糕，頂端的巧克力紅色愛心，代表對母親永遠的愛與感謝。「柚是一抹微笑」則是抹茶柚香冰淇淋蛋糕，適合微熱的天候享用。

「紅寶石的獻禮」紅寶石巧克力椰子蛋糕，7吋1,680元。圖／台北遠東提供

台南遠東香格里拉主打仿真鮮花束造型的「花漾」蛋糕，外層精緻花飾特選低糖豆沙餡擠花打造，戚風蛋糕體融入台灣大葉烏龍茶，內餡以法國拉馥隄耶紅漿果荔枝奶餡、桂花安努爾幕斯及桂花凍層層堆疊，費工耗時，每朵花都是獨一無二的藝術品，限量50個。另有台灣茶及熱帶水果入餡的「金萱芒果奶蓋」蛋糕，以及法國精品巧克力結合酒香櫻桃的「開心果森林」蛋糕。

台南遠東香格里拉首推以韓式裱花蛋糕為靈感，限量推出仿真花束造型的「花漾」蛋糕。圖／台南遠東提供

高雄承億酒店25樓大廳的「飛裊柒茶 Tea Saloon」，是一處結合法式甜品與台灣茶的茶軒空間，今年母親節首度推出台灣味的法式甜點「芒果白乳酪慕斯」，以香氣十足的芒果果凍夾心，蛋糕底層酥脆的法式甜塔皮搭配可爾必思風味的白乳酪，展現豐富口感，蛋糕頂部由純手工捏製巧克力玫瑰花，擬真的花瓣立體呈現，猶如真花般生機盎然。

高雄承億酒店於母親節首度推出台灣味的法式甜點「芒果白乳酪慕斯」，擬真的玫瑰花瓣考驗主廚功力。圖／承億酒店提供