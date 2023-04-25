快訊

張榮發遺囑有效！張國煒勝訴可獲140億遺產 法院判決四大理由曝光

3D、立體、仿真花 11款母親節創意蛋糕拚「花」漾

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
一禮烘焙母親節推出兩款限定蛋糕，包含以引味搭配創造出新味蕾的「紅桃覆盆子香草慕斯」，及特別刻劃在地風情使用麵茶烘焙的「法韻香草蛋糕」。圖／六福旅遊集團提供
一禮烘焙母親節推出兩款限定蛋糕，包含以引味搭配創造出新味蕾的「紅桃覆盆子香草慕斯」，及特別刻劃在地風情使用麵茶烘焙的「法韻香草蛋糕」。圖／六福旅遊集團提供

3D、立體、仿真花，甚至帶點玩趣的「敲敲樂」，都走進今年母親節蛋糕市場，有別往年的健康取向，今年更重視吸睛度，以歡笑迎來解封後的第一個母親節。

5月14日母親節，台北晶華酒店點心團隊發揮巧思以花為主題，打造出四款創意甜品。其中，最經典的3D造型蛋糕「Marquise侯爵夫人」，蛋糕體為經典瑪德蓮蛋糕，外圍以檸檬奶油霜做成華麗裙襬，再點綴彩色翻糖的繽紛花卉，顯得優雅貴氣。「敲敲打開心花禮」則是鋪滿各式鮮花，中間以多款巧克力打造出心形外殼，於內裡盛裝繽紛可口的法式馬卡龍，需以附贈的精巧小木槌敲開巧克力外殼後，方可品嘗。

Maquis侯爵夫人3D立體蛋糕，每個售價1,980元。圖／晶華酒店提供
Maquis侯爵夫人3D立體蛋糕，每個售價1,980元。圖／晶華酒店提供

敲敲打開心花禮，玩趣十足。圖／晶華酒店提供
敲敲打開心花禮，玩趣十足。圖／晶華酒店提供

Elite Bakery一禮烘焙主打「紅桃覆盆子香草慕斯」，交織出層次細緻彷若玫瑰花風味的內餡，但用料卻無任何玫瑰相關食材，令人驚豔。花藝美學品牌Elite Concept一禮莊園也獻上五款花藝，包含鮮花盆花以及結合香氛設計的永生花擺飾，可至六福萬怡親取，也能宅配寄送。

台北遠東香格里拉1樓的The Cake Room即日起推出三款母親節限定蛋糕，其中，視覺感超立體的「紅寶石的獻禮」紅寶石巧克力椰子蛋糕，頂端的巧克力紅色愛心，代表對母親永遠的愛與感謝。「柚是一抹微笑」則是抹茶柚香冰淇淋蛋糕，適合微熱的天候享用。

「紅寶石的獻禮」紅寶石巧克力椰子蛋糕，7吋1,680元。圖／台北遠東提供
「紅寶石的獻禮」紅寶石巧克力椰子蛋糕，7吋1,680元。圖／台北遠東提供

台南遠東香格里拉主打仿真鮮花束造型的「花漾」蛋糕，外層精緻花飾特選低糖豆沙餡擠花打造，戚風蛋糕體融入台灣大葉烏龍茶，內餡以法國拉馥隄耶紅漿果荔枝奶餡、桂花安努爾幕斯及桂花凍層層堆疊，費工耗時，每朵花都是獨一無二的藝術品，限量50個。另有台灣茶及熱帶水果入餡的「金萱芒果奶蓋」蛋糕，以及法國精品巧克力結合酒香櫻桃的「開心果森林」蛋糕。

台南遠東香格里拉首推以韓式裱花蛋糕為靈感，限量推出仿真花束造型的「花漾」蛋糕。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉首推以韓式裱花蛋糕為靈感，限量推出仿真花束造型的「花漾」蛋糕。圖／台南遠東提供

高雄承億酒店25樓大廳的「飛裊柒茶 Tea Saloon」，是一處結合法式甜品與台灣茶的茶軒空間，今年母親節首度推出台灣味的法式甜點「芒果白乳酪慕斯」，以香氣十足的芒果果凍夾心，蛋糕底層酥脆的法式甜塔皮搭配可爾必思風味的白乳酪，展現豐富口感，蛋糕頂部由純手工捏製巧克力玫瑰花，擬真的花瓣立體呈現，猶如真花般生機盎然。

高雄承億酒店於母親節首度推出台灣味的法式甜點「芒果白乳酪慕斯」，擬真的玫瑰花瓣考驗主廚功力。圖／承億酒店提供
高雄承億酒店於母親節首度推出台灣味的法式甜點「芒果白乳酪慕斯」，擬真的玫瑰花瓣考驗主廚功力。圖／承億酒店提供

御盟國際驛館《SSPâtisserie 夏・精品甜點》推出高雅別緻的3D天鵝「Ladies Swan優雅天生」馥莓慕斯蛋糕，以優雅展翅的白天鵝，象徵媽媽為家人無私的奉獻；另有一款晶瑩剔透的水晶球「Mom ma Rose永恆之愛」巧克力慕斯蛋糕，利用糖漿瞬間凝固成型的透明糖丘，手工繁複，視覺感強烈，採限量訂製。

Ladies swan優雅天生，3D天鵝造型蛋糕超吸睛。圖／御盟集團提供
Ladies swan優雅天生，3D天鵝造型蛋糕超吸睛。圖／御盟集團提供
Mom ma rose永恆之愛，最吸睛的水晶球造型，展現主廚精湛手藝。圖／御盟集團提供
Mom ma rose永恆之愛，最吸睛的水晶球造型，展現主廚精湛手藝。圖／御盟集團提供

母親節

延伸閱讀

家樂福母親節按摩椅最低下殺6.5折起 滿額再抽勁豪機車

蝦皮購物攜手「法布甜、糖村」推母親節蛋糕搶先預購

遠百迎母親節 拚業績增10%

珍珠設計暗藏寓意又活潑！台灣設計師母親節獻青春新品

相關新聞

每到夏天我要去海邊！網議「SUP景點」一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「sup景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大sup景點有哪些。

身穿淡藍色、第二人38折起 南港最強BUFFET大玩海洋風

位在四鐵共構上、被譽為「南港最強BUFFET」的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，即日起至5月31日不分平假日，於午餐及晚餐...

不用萬元就能入手BLACKPINK炸裂舞台美鞋 JISOO同款還在8折優惠中！

雖然科切拉音樂節（Coachella）已經結束，但韓國天團BLACKPINK兩度登台表演，仍為粉絲們津津樂道，特別是她們炸裂舞台，性感程度破表的造型，都是網友們關注的焦點，希望能入手跟自己偶像同款單品。

3D、立體、仿真花 11款母親節創意蛋糕拚「花」漾

3D、立體、仿真花，甚至帶點玩趣的「敲敲樂」，都走進今年母親節蛋糕市場，有別往年的健康取向，今年更重視吸睛度，以歡笑迎來...

肖戰帶路 三分鐘前導影片「寰宇古馳」典藏亮點搶先看

因為知道了歷史、所以更讓人明確理解：未來可以往哪裡前進。古馳（GUCCI）宣布將在本周五於上海舉辦「寰宇古馳」典藏展的上...

momo購物網「寵愛女神節」暖身開跑！全站3折起

母親節即將到來，為了方便子女們輕鬆採購送禮好物，momo購物網4月26日至5月9推出「寵愛女神節」暖身慶，首波強打「9大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦