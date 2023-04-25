momo購物網「寵愛女神節」暖身開跑！全站3折起

母親節即將到來，為了方便子女們輕鬆採購送禮好物，momo購物網4月26日至5月9推出「寵愛女神節」暖身慶，首波強打「9大品類日」連番推薦各品類寵媽好禮，巴黎卡詩極淨平衡頭皮精華、FUJI智能摩術椅、COACH手拿包吊飾禮盒組、白蘭氏雙認證雞精等限時優惠3折起，還有超狂下單抽「歌詩達郵輪雙人海景套房」、美食好禮登記送等多項好康，以及全民普發加碼活動「指定期間消費滿6,000元送300元mo幣」。

momo購物網於母親節前夕全新推出「送禮」服務，凡於購物車結帳步驟中的收件人資料區選擇「送禮」，並填寫收禮人資料，即可透過momo購物網將禮物送至收禮人的手中；momo購物網「送禮」服務同時提供多款電子賀卡，隨著禮物幫你即時傳遞暖心祝福。歡慶「送禮」服務上線，5月1日至5月14日使用momo購物網App購買商品送禮傳心意，最高再享50元mo幣回饋。

momo購物網「寵愛女神節」活動期間不限金額消費，即享登記抽「歌詩達郵輪雙人海景套房」資格。全民普發6,000元紛紛發放，momo購物網再加碼指定期間全站消費滿6,000元送300元mo幣，4月28日、5月4日至5月5日、5月7日至5月8日於momo購物網單日累積下單滿6,000元即享登記送300元mo幣資格，每天共有1,000名會員可獲幸運加碼，每人每天限登記一次。

5月1日累積消費滿3,000元可登記送「亞尼克生乳捲」一份，限量共2,000名；5月5日累積下單滿2,000元登記送「王品瘋美食瘋點數」一份，適用於王品集團全通路美食折抵金，限量共6,000名。5月8日單日限定累積消費滿5,000元登記送「蘭芝睡美人面膜70ml」一份，限量共1,200名。此外，5月1日至5月9日每天10個時段還可限時搶最高999元mo幣。

為了全面滿足媽咪的口袋心願，momo購物網分享「寵愛女神節」暖身慶9大品類日下單攻略，像是職場媽咪必送5月1日「爆殺3C日」人氣文書神機Acer 14吋R7輕薄筆電，現省8,000，活動價19,900元；5月2日「家電下殺日」祭出家居女神最愛的dyson V12輕量吸塵器，全新升級旗艦款活動價18,888元；喜愛花藝的媽咪首推5月3日「日用圖書日」LEGO樂高Creator Expert野花花束，活動價1,599元；5月4日「保健樂活日」獻上白蘭氏雙認證雞精72入，特惠價3,598元。