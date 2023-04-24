台中LaLaport「北館」4/27試營運倒數 必逛必吃品牌先複習暖身

台中LaLaport購物中心繼「南館」在今年1/17先行試營運後，已吸引超過100萬人潮入館，而集中多數品牌的「北館」也將在4/27展開試營運，全館將於5/16正式開幕營運，在北館試營運前夕，先來複習必逛必吃的話題品牌有哪些。

LaLaport台中共有300個品牌， 「南館」以大型店鋪為主，包含首度進駐的日系超市、生活用品大店等。「北館」則以中小型、多樣化的品牌聚集，兩館都有規畫美食街，南館以異國美食為主、北館則以日系料理為主，讓民眾有多樣化選擇。南館與北館之間，分別於2樓(室內)及3樓(戶外)設計了連通空橋，方便兩館之間移動。

★日系餐飲大匯集

LaLaport台中「北館」的美食街可以說是為日系美食一條街。匯集16家日系餐飲包含首次來台展店，來自日本神奈川縣川崎市的地雞料理人氣店「酉十郎W定食」，「強棒亭」也是首次來台帶來「近江風味強棒麵」。另外，東京第一海鮮丼、連續七年獲得日本全國丼聯盟海鮮丼金賞的「日本橋海鮮丼辻半」，也將首次進軍台中，同時也是首度在美食街登場。

除了美食街，日系主題餐廳包含首次來台展店的「北○KITAMARU」日料，以及首次插旗台中的東京人氣壽司店「壽司美登利」。另外，知名美式餐廳「Sarabeth′s」也將在這展開全台最大店。

另有米其林必比登美食餐廳推薦的浙江料理、上海點心名店「沁園春」，人氣燒肉連鎖店「牛角」也將展開全台首家「牛角Buffet」，並特設Buffet區，提供沙拉、甜品、飲料等。以全新概念店首次進駐商場的「大江戶町鰻屋」、「Lady Nara」泰式料理，以及首次來到台中展店的韓式燒肉店「姜滿堂」等。

甜點咖啡的選擇有來自日本雲雀餐飲集團旗下，將木質調森林系元素融入內裝的「武藏野森珈琲Diner」首次來台展店；「LADY M」在台中地區推出首間可以內用門市。另有「奎克咖啡 X 麟鄰茶寓」、英式茶品「HARDY&IVY英茶香」，以及以法國麵包為主打的「JOHAN」等。

★擁有最多的日系品牌

LaLaport台中「北館」引進約有260個品牌進駐，並首次大規模引進約80家受台灣消費者歡迎的日系品牌，以及快時尚、休閒品牌等。日系物販品牌方面，包含了首次來台展店的旅包品牌「BRIEFING」; 正裝休閒皆宜的日本知名時尚選物店「nano．universe」; 融合藝術與流行的摩登時尚品牌「HARE」; 日本人氣女裝「LEPSIM」；涵蓋男女裝、童裝等親子一次滿足的日本時尚服飾品牌「a.v.v」等。

另有「UNITED ARROWS green label relaxing」台中初登場；日本皮革製品「土屋鞄製造所」; 日系包袋品牌「master-piece」，以及「COEN」、「Heather」、「URBAN RESEARCH」、「BEAMS」、「SENSE OF PLACE」等人氣日系服飾。

★生活風格品牌

大創也集合旗下3品牌「DAISO」、「THREEPPY」以及全新品牌「Standard Products」在此推出台中首家旗艦店。「TSUTAYA BOOKSTORE」也將以BOOK&CAFÉ形式進駐，店中更將有台中首間WIRED CHAYA茶屋，帶來與東京同步的和食與甜點。

擁有百年歷史、義大利奢華家具品牌「GIORGETTI」將初次來台展店，另外，集雅社與SONY品牌也將首次攜手打造以消費者體驗為訴求的全系列商品體驗門市「Sony Center」。台中知名花店「名人花坊」也將首次進入商場展店。

男女客群都愛的香氛保養品牌，有首次進駐台中的「Laline」，以及「SABON」、「Aesop」等。