新北最大商場「新店裕隆城」9月見客！ 這兩大品牌在地人期待值最高

新店人繼2020年3月開幕以美食商場為主力的「京站小碧潭」後，讓新店人等待已久的「裕隆城」預計2023年9月登場，營業面積達3.3萬坪的新店裕隆城，將是新北最大型商場。除了面積達1.9萬坪全台最大旗艦店「誠品生活」進駐外，還有14個影廳、超過2千個座席的「威秀影城」，讓新店人以後再也不用跨區看電影，商場帶來的零售、餐飲品牌將為在地人帶來生活、消費新選項。

喊了許久的裕隆城，今年終於有明朗的開幕時程，位於新店中興路的裕隆城靠近捷運大坪林、七張站，商場對面就是裕隆總部與新店家樂福。目前已在進行室內店鋪裝修及裝潢工程階段的裕隆城，營業樓層為B1至8樓，當中B1至4樓為誠品生活旗艦店；5樓為裕隆自營商場；6樓為威秀商場，7樓、8樓為威秀影城。誠品預計在這帶來超過60間餐飲品牌，除了有占據一整層樓的美食餐飲，各層樓也會有餐廳分布進駐。

至於5樓裕隆自營商場，除了集團台元紡織旗下的的四支品牌嘉裕西服、ZMO、YUEN與咖啡館同步進駐外，預計還有MUJI無印良品、宜得利家居等生活大店。

不少新店人對裕隆城這座當地大型商場的設計外觀頗有意見，評論多為「看起來像科技公司廠房或商辦，不像商場」，但也對當地即將有的全台最大誠品旗艦店與威秀影城感到期待與開心。

另外，以美食為主力的京站小碧潭，新增兩家人氣餐飲「真珠台灣佳味」與「小福利麻辣鍋」即將在4/26開幕，迎接母親節檔期聚餐旺季。