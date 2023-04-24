快訊

國防部：解放軍山東艦距鵝鑾鼻120浬 將經台灣東南海域

「4G完全夠用」有必要辦5G網路？ 鄉民曝出手1關鍵：這時再辦就好

爆18歲兒「大學沒考上」將離台 小彬彬急澄清真相：回家向他道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北最大商場「新店裕隆城」9月見客 這兩大品牌在地人期待值最高

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新店裕隆城預計2023年9月登場。圖／翻攝google map
新店裕隆城預計2023年9月登場。圖／翻攝google map

新店人繼2020年3月開幕以美食商場為主力的「京站小碧潭」後，讓新店人等待已久的「裕隆城」預計2023年9月登場，營業面積達3.3萬坪的新店裕隆城，將是新北最大型商場。除了面積達1.9萬坪全台最大旗艦店「誠品生活」進駐外，還有14個影廳、超過2千個座席的「威秀影城」，讓新店人以後再也不用跨區看電影，商場帶來的零售、餐飲品牌將為在地人帶來生活、消費新選項。

喊了許久的裕隆城，今年終於有明朗的開幕時程，位於新店中興路的裕隆城靠近捷運大坪林、七張站，商場對面就是裕隆總部與新店家樂福。目前已在進行室內店鋪裝修及裝潢工程階段的裕隆城，營業樓層為B1至8樓，當中B1至4樓為誠品生活旗艦店；5樓為裕隆自營商場；6樓為威秀商場，7樓、8樓為威秀影城。誠品預計在這帶來超過60間餐飲品牌，除了有占據一整層樓的美食餐飲，各層樓也會有餐廳分布進駐。

至於5樓裕隆自營商場，除了集團台元紡織旗下的的四支品牌嘉裕西服、ZMO、YUEN與咖啡館同步進駐外，預計還有MUJI無印良品、宜得利家居等生活大店。

不少新店人對裕隆城這座當地大型商場的設計外觀頗有意見，評論多為「看起來像科技公司廠房或商辦，不像商場」，但也對當地即將有的全台最大誠品旗艦店與威秀影城感到期待與開心。

另外，以美食為主力的京站小碧潭，新增兩家人氣餐飲「真珠台灣佳味」與「小福利麻辣鍋」即將在4/26開幕，迎接母親節檔期聚餐旺季。

誠品 威秀影城 美食

延伸閱讀

新店男子家中開瓦斯拒開門 母焦急報案

棄屍後再約援交妹打「最後一炮」 男被關前的心願未了

新店秀朗橋LED燈具換裝工程 26日起夜間車輛須改道

新店摩鐵雙屍案 涉案男子與死者僅相識約1週

相關新聞

新北最大商場「新店裕隆城」9月見客！ 這兩大品牌在地人期待值最高

新店人繼2020年3月開幕以美食商場為主力的「京站小碧潭」後，讓新店人等待已久的「裕隆城」預計2023年9月登場，營業面...

在家吃和牛！「小橘色」推「壽喜燒宅配組」加送獅子頭

橘色餐飲集團旗下、被粉絲暱稱為「小橘色」的「Extension 1 by 橘色」，店內提供有融合關西、關東特色的壽喜燒，...

福華攜手壽山動物園推住宿優惠！每人最低不用1200元，還有Buffet免費吃

高雄福華大飯店與壽山動物園這回攜手合作了！一起推出「熊愛逛動物園」聯名住房專案，提供豪華雙人/雙床房和豪華家庭房，價格分別為3999元和4699元起，適合4人出遊，每人最低只要1175元超划算，除了住宿、免費自助早餐還能爽玩動物園，快揪團！

打卡新亮點！ 新北「新月橋月兔」降臨與巨型月球作伴 主要用途曝光

新北新月橋又多了一處打卡新亮點！「月兔造型崗哨」設置於新月橋天空步道入口處，一開始以為是可愛的兔子藝術作品，沒想到居然是保全巡邏人員崗哨站，超親民又有設計感的保全崗哨，讓整座新月橋更充滿浪漫的氛圍。

「響應全中運」六福村推470元玩整天！限時優惠僅9天，還有戶籍地址中2字450元

為了全民響應「112全國中等學校運動會」，六福村特地推出了「全中運門票優惠」，讓這縣市的學生能夠在連續9天的比賽期間以優惠價格享受樂園的樂趣。

2023泰國文化節在台北 信義區市集吃美食、看表演、拿獎品

你看過泰國的古老舞蹈文化箜舞劇、泰拳、時裝秀嗎？你喜歡泰國美食、服裝、手工藝品嗎？為了促進泰國與台灣之間的旅遊、貿易和文化，更為緊密的互動，泰國貿易經濟辦事處（TTEO）、泰國觀光局（TAT）及台北市

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦