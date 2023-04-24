快訊

他驚這台Gogoro電動車塞6電池「馬力十足」！網曝真實原因解惑

整形、治禿頭就去土耳其？土國如何變成醫美旅遊聖地

PLG／合作13年御用按摩師是密醫？林書豪回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無印良品也點得到 全聯小時達MUJI專區首上線Uber Eats

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯小時達趁51連假推出3天限時優惠，單筆滿800元享8.8折，購買MUJI無印良品商品滿200元再加碼贈200福利點。圖／全聯福利中心提供
全聯小時達趁51連假推出3天限時優惠，單筆滿800元享8.8折，購買MUJI無印良品商品滿200元再加碼贈200福利點。圖／全聯福利中心提供

無印良品也點得到！Uber Eats宣布攜手全聯小時達，首度上架MUJI無印良品系列精選近200項熱銷品項，喜歡日系質感小物的消費者現在不用走出門去百貨公司，只要在家手指點點就買得到。目前Uber Eats上共有18間全聯小時達門市提供MUJI無印良品專區，即日起至4月27日，輸入優惠序號「PXMUJI」且於App上特定全聯小時達門市消費滿999元，並購買任一MUJI無印良品商品，可享單筆訂單9折優惠。另全聯小時達也趁51連假推出3天限時優惠，4月29日至5月1日，輸入優惠碼「HUG52051」，單筆滿800元享8.8折，並購買MUJI無印良品商品滿200元再加碼贈200福利點，無印良品鐵粉絕對不能錯過。

自從全聯門市導入無印良品專區後，讓許多平常少逛百貨的婆媽也愛上日系實用好物，這次全聯小時達的MUJI無印良品專區上線Uber Eats，更讓

消費者們可以免出門輕鬆補貨。根據Uber Eats平台數據顯示，前3名熱賣品項為「無咖啡因茶-紅棗枸杞茶」、「梅粉味番薯脆片」及「可可風味夾心餅乾」；另外，1至2人份、89元銅板價的「相撲鍋湯底」與「雪濃牛骨湯底」也成為精省自炊新選擇。不管是上班族還是學生族，購買生鮮自煮之外，也可以補齊MUJI無印良品的長銷熱門文具如「不鏽鋼剪刀」、「植林木不易透色雙環筆記本」，其他像是沐浴用品、肌膚保養品以及彩妝小物、地毯清潔滾輪、縫隙清潔海綿等也都是隱藏版網路好評商品，現在皆能透過Uber Eats隨點即送。

如果平常就經常叫外送，也常需要搭車出門的民眾，非常推薦使用Uber One會員方案，除了提供Uber Eats外送訂單享無限次數滿額免外送費、外送訂單延遲補償等優惠，更享Uber App叫車享無限次且無最高限額的9.5折乘車優惠、優先配對好評職業駕駛的雙平台會員禮遇。月訂閱制120元，直接訂整年還可享1,200元優惠價格，首次訂閱Uber One方案的會員還可享有首月30天免費試用。

全聯小時達的MUJI無印良品專區上線Uber Eats即熱賣，前3名熱賣品項為「無咖啡因茶-紅棗枸杞茶」、「梅粉味番薯脆片」及「無印良品可可風味夾心餅乾」。圖／Uber Eats提供
全聯小時達的MUJI無印良品專區上線Uber Eats即熱賣，前3名熱賣品項為「無咖啡因茶-紅棗枸杞茶」、「梅粉味番薯脆片」及「無印良品可可風味夾心餅乾」。圖／Uber Eats提供
Uber Eats公布攜手全聯小時達首度上架MUJI無印良品系列精選近200項熱銷品項，使消費者能夠更方便快速地購買日系質感小物。圖／Uber Eats提供
Uber Eats公布攜手全聯小時達首度上架MUJI無印良品系列精選近200項熱銷品項，使消費者能夠更方便快速地購買日系質感小物。圖／Uber Eats提供

無印良品 Uber 外送

延伸閱讀

好人好報！乘客遺物件Uber司機趕往機場歸還 獲萬元小費答謝

Uber Eats 優市攜手配客嘉 推「循環外送袋」和「蔬福袋」

應該都點得到…Uber Eats與Gogoro合作！外送員購車有折扣且Gogoro Network用戶獨享優惠

Uber Eats與Gogoro攜手打造零碳外送 擴大環境永續新生活

相關新聞

無印良品也點得到 全聯小時達MUJI專區首上線Uber Eats

無印良品也點得到！Uber Eats宣布攜手全聯小時達，首度上架MUJI無印良品系列精選近200項熱銷品項，喜歡日系質感...

自駕車撞工程車近九成 法規跟不上 運安會：與交通部盤點各國作法

不少新車標配駕駛輔助系統，減輕駕駛人負擔，但若稍有不慎操作，自動駕駛系統反藏道安隱憂。立委指出，近兩年自駕輔助系統車輛追...

二胡也能奏爵士？ 30世代國樂家聯手「時光幻影」音樂會

30世代的國樂音樂家，面對西樂的挑戰與現代生活的轉變，如何重新詮釋中國傳統音樂？「新象．環境．藝之美」5月7日將於國家演...

最像百貨的超商！7-ELEVEN第6,711店「千塘門市」週六開幕 消費滿額抽百萬精品包

是超商還是百貨？統一企業集團台灣7-ELEVEN第6,711店「千塘門市」將於4月29日正式開幕，門市外觀設計以「綠芽」...

手機有468送海膽湯！王品5品牌優惠　免費送烤蝦、蛋糕

為慶祝母親節，王品集結旗下「陶板屋」、「品田牧場」、「藝奇」、「初瓦」等4個日韓品牌，限時推出「滿500送千元加菜券」的...

寫下新紀錄！TAG Heuer聯手「子彈列車」名導、雷恩葛斯林 推出好萊塢動作喜劇

為了紀念旗下的Carrara系列腕表，推出60周年，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）寫下新紀錄，攜手「子彈列車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦