無印良品也點得到 全聯小時達MUJI專區首上線Uber Eats

無印良品也點得到！Uber Eats宣布攜手全聯小時達，首度上架MUJI無印良品系列精選近200項熱銷品項，喜歡日系質感小物的消費者現在不用走出門去百貨公司，只要在家手指點點就買得到。目前Uber Eats上共有18間全聯小時達門市提供MUJI無印良品專區，即日起至4月27日，輸入優惠序號「PXMUJI」且於App上特定全聯小時達門市消費滿999元，並購買任一MUJI無印良品商品，可享單筆訂單9折優惠。另全聯小時達也趁51連假推出3天限時優惠，4月29日至5月1日，輸入優惠碼「HUG52051」，單筆滿800元享8.8折，並購買MUJI無印良品商品滿200元再加碼贈200福利點，無印良品鐵粉絕對不能錯過。

自從全聯門市導入無印良品專區後，讓許多平常少逛百貨的婆媽也愛上日系實用好物，這次全聯小時達的MUJI無印良品專區上線Uber Eats，更讓

消費者們可以免出門輕鬆補貨。根據Uber Eats平台數據顯示，前3名熱賣品項為「無咖啡因茶-紅棗枸杞茶」、「梅粉味番薯脆片」及「可可風味夾心餅乾」；另外，1至2人份、89元銅板價的「相撲鍋湯底」與「雪濃牛骨湯底」也成為精省自炊新選擇。不管是上班族還是學生族，購買生鮮自煮之外，也可以補齊MUJI無印良品的長銷熱門文具如「不鏽鋼剪刀」、「植林木不易透色雙環筆記本」，其他像是沐浴用品、肌膚保養品以及彩妝小物、地毯清潔滾輪、縫隙清潔海綿等也都是隱藏版網路好評商品，現在皆能透過Uber Eats隨點即送。