最像百貨的超商！7-ELEVEN第6,711店「千塘門市」週六開幕 消費滿額抽百萬精品包
是超商還是百貨？統一企業集團台灣7-ELEVEN第6,711店「千塘門市」將於4月29日正式開幕，門市外觀設計以「綠芽」為理念，由統一企業集團美麗事業高秀玲董事長親自與團隊共同規劃，並首度於門市設置「全球選物」、「均一價生活百貨」以及「百貨飾品專櫃」專區。歡慶「千塘門市」開幕，OPEN POINT會員同慶，自4月28日起至5月3日於7-ELEVEN門市等13個關係企業品牌通路消費每滿888元，就有機會將總價值251萬元的精品包帶回家。
「千塘門市」位在桃園市觀音區草漯重劃區，為桃園航空城新興發展區，為了滿足社區消費者多樣化需求，除了複合大店都有的Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、K•Seren、「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡、酒BAR、現烤哈燒專櫃等超過10種複合生活體驗外，更首度於門市設置「全球選物」、「均一價生活百貨」以及「百貨飾品專櫃」專區，「全球選物」匯聚質感美容美體、人氣零食飲品等逾550項商品，不出國也能隨時補貨最愛進口食品、小物；「均一價生活百貨」則以生活提案概念引進日系生活用品，全都只要59元銅板價；「百貨飾品專櫃」則攜手Lotin飾品，以經典肖像且具時尚設計美麗飾品打造個人魅力，走進超商也能享受逛百貨的樂趣。
另外，門市內同時設置循環杯租借服務的「OPEN iECO循環杯還杯機」、可24小時回收PET寶特瓶、乾電池的「高效智慧回收機」；同步規劃新型態複合選品市集「OPEN!MART」、「天素地蔬」百款低碳蔬食美味，提供產地蔬果、優選食材等在地農漁商品等綠色生活體驗。
歡慶「千塘門市」開幕，7-ELEVEN自4月28日起至5月3日，OPEN POINT會員購買指定商品單筆結帳金額滿222元立折22元、滿888元立折88元，消費金額滿888再送日用品兌換券；另還有限量「OPEN! 18周年隨取卡」，單張售價1,000元，最高有機會刮中6,711元面額，購買隨取卡額外加贈刮刮卡可參加集字趣及抽大獎活動，有機會將精品包、OPEN!18周年紀念光陽電動機車等好禮帶回家。
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