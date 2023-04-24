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最像百貨的超商！7-ELEVEN第6,711店「千塘門市」週六開幕 消費滿額抽百萬精品包

聯合報／ 記者黃筱晴 /即時報導
OPEN POINT會員同慶「千塘門市」開幕，自4月28日起至5月3日於7-ELEVEN 門市、康是美、夢時代購物中心、統一時代百貨台北店高雄店等13 個關係企業品牌通路消費每滿888元，即獲3次抽獎資格，有機會將精品包帶回家。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT會員同慶「千塘門市」開幕，自4月28日起至5月3日於7-ELEVEN 門市、康是美、夢時代購物中心、統一時代百貨台北店高雄店等13 個關係企業品牌通路消費每滿888元，即獲3次抽獎資格，有機會將精品包帶回家。圖／7-ELEVEN提供

是超商還是百貨？統一企業集團台灣7-ELEVEN第6,711店「千塘門市」將於4月29日正式開幕，門市外觀設計以「綠芽」為理念，由統一企業集團美麗事業高秀玲董事長親自與團隊共同規劃，並首度於門市設置「全球選物」、「均一價生活百貨」以及「百貨飾品專櫃」專區。歡慶「千塘門市」開幕，OPEN POINT會員同慶，自4月28日起至5月3日於7-ELEVEN門市等13個關係企業品牌通路消費每滿888元，就有機會將總價值251萬元的精品包帶回家。

「千塘門市」位在桃園市觀音區草漯重劃區，為桃園航空城新興發展區，為了滿足社區消費者多樣化需求，除了複合大店都有的Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、K•Seren、「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡、酒BAR、現烤哈燒專櫃等超過10種複合生活體驗外，更首度於門市設置「全球選物」、「均一價生活百貨」以及「百貨飾品專櫃」專區，「全球選物」匯聚質感美容美體、人氣零食飲品等逾550項商品，不出國也能隨時補貨最愛進口食品、小物；「均一價生活百貨」則以生活提案概念引進日系生活用品，全都只要59元銅板價；「百貨飾品專櫃」則攜手Lotin飾品，以經典肖像且具時尚設計美麗飾品打造個人魅力，走進超商也能享受逛百貨的樂趣。

另外，門市內同時設置循環杯租借服務的「OPEN iECO循環杯還杯機」、可24小時回收PET寶特瓶、乾電池的「高效智慧回收機」；同步規劃新型態複合選品市集「OPEN!MART」、「天素地蔬」百款低碳蔬食美味，提供產地蔬果、優選食材等在地農漁商品等綠色生活體驗。

歡慶「千塘門市」開幕，7-ELEVEN自4月28日起至5月3日，OPEN POINT會員購買指定商品單筆結帳金額滿222元立折22元、滿888元立折88元，消費金額滿888再送日用品兌換券；另還有限量「OPEN! 18周年隨取卡」，單張售價1,000元，最高有機會刮中6,711元面額，購買隨取卡額外加贈刮刮卡可參加集字趣及抽大獎活動，有機會將精品包、OPEN!18周年紀念光陽電動機車等好禮帶回家。

統一企業集團台灣7-ELEVEN第6,711店「千塘門市」將於4月29日起於桃園市草漯重劃區為民眾提供多元服務與豐富生活體驗。圖／7-ELEVEN提供
統一企業集團台灣7-ELEVEN第6,711店「千塘門市」將於4月29日起於桃園市草漯重劃區為民眾提供多元服務與豐富生活體驗。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN千塘門市限定福袋，內含抽獎券有機會將光陽OPEN!電動機車帶回家。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN千塘門市限定福袋，內含抽獎券有機會將光陽OPEN!電動機車帶回家。圖／7-ELEVEN提供
全球選物專區」集結飲品、東南亞名物、美髮美體護理、臉部保養、居家香氛、麵食、糕點等類別、逾500個品項滿足消費者多元化採買需求。圖／7-ELEVEN提供
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均一價生活用品專區針對高使用率民生用品，包括廚房、衛浴、收納等3大類生活小物，提供以日系生活用品均一價59元為主軸的商品。圖／7-ELEVEN提供
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百貨飾品專區首次引進百貨知名Lotin飾品專櫃，融合了經典IP元素和時尚設計，親民價格讓所有消費者可以感受到時尚樂趣。圖／7-ELEVEN提供
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OPEN!18周年生日慶紀念週邊。圖／7-ELEVEN提供
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歡慶「千塘門市」開幕，推出限量「OPEN! 18周年隨取卡」，最高有機會刮中 6,711元面額，額外加贈刮刮卡還有機會將精品包、OPEN!18周年紀念光陽電動機車等好禮帶回家。圖／7-ELEVEN提供
歡慶「千塘門市」開幕，推出限量「OPEN! 18周年隨取卡」，最高有機會刮中 6,711元面額，額外加贈刮刮卡還有機會將精品包、OPEN!18周年紀念光陽電動機車等好禮帶回家。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡限定推出OPEN!家族18th特色拉花。圖／7-ELEVEN提供
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冷凍部分設有4門冷凍冰箱、2台大型臥式提供豐富的餐飲、食材選擇。圖／7-ELEVEN提供
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「千塘門市」內部設計打造全新OPEN!家族展演舞台，OPEN將、Please美眉、LOCK醬等7個人氣角色均換上年輕活力新裝，更首次邀請時尚代表雪玲兔波波帶著雪兒加入共同歡慶OPEN!家族18歲。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN現調飲品、部分鮮食商品換上OPEN!18周年生日慶紀念包裝。圖／7-ELEVEN提供
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