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巨城掀懷舊風？繼鬥牛士「這品牌」再進駐 網友意外：賣鬧喔

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
巨城購物中心粉絲團貼出三商巧福即將進駐的消息。圖／摘自巨城購物中心粉絲團
巨城購物中心粉絲團貼出三商巧福即將進駐的消息。圖／摘自巨城購物中心粉絲團

難道新竹巨城購物中心近期餐飲新進櫃掀起懷舊風？繼「鬥牛士經典牛排」進駐巨城7樓開幕後，預告同樣是當年學生時代常吃的回憶「三商巧福」也即將進駐4樓，消息一出讓許多網友紛紛在下方留言說「開這個要確定誒！」、「賣鬧喔說好的一蘭咧，給我來三商巧福你什麼意思」、「會有人去巨城吃這個嗎？」

興起於1980年代的「三商巧福」，曾是許多學生族群的回憶，尤其是一旁酸菜免費加，幾乎學生族群們都會在牛肉麵或牛肉湯麵中狂加酸菜吃到飽。

巨城購物中心今天在粉絲專頁預告「三商巧福」是接下來的新進櫃，這消息到是讓不少在地客出乎意料之外，紛紛在貼文下留言「沒想到是三商巧福」、「看這個色調還以為是蝦皮店到店」，甚至有人反串說「新竹最好吃的牛肉麵終於到巨城了」，也有人說「要把酸菜吃爆」、「酸菜店要開了！」網友一連串留言趣味性十足，也可看到即將進駐的品牌，民眾到底賞不賞臉。

日前進駐巨城開幕的鬥牛士經典牛排，吸引不少人前往重溫回憶中的牛排。圖／摘自巨城購物中心粉絲團
日前進駐巨城開幕的鬥牛士經典牛排，吸引不少人前往重溫回憶中的牛排。圖／摘自巨城購物中心粉絲團

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