快搶吃！OKmart開賣「福源花生麻糬雪糕、石二鍋冬瓜檸檬冰沙」
即將迎來春季最後一個節氣「穀雨」，隨著入夏氣候逐漸上升，超商冰品銷售也開始成長，其中又以雪糕、冰沙、聯名類商品最受青睞。OKmart即日起獨家推出「福源花生夾心雪糕」、「福源花生麻糬雪糕」、「石二鍋檸檬冬瓜冰沙」、「陶板屋桑椹醋冰沙」等聯名新冰，在超商就能嘗到獨特好滋味。
OKmart首度開賣新竹老字號品牌「福源花生醬」最新冰品，以招牌花生醬製作成2款雪糕，延續品牌帶有花生顆粒的特色，搭配花生脆皮香脆又上癮。「福源花生夾心雪糕」在雪糕中間加入花生軟醬夾心，「福源花生麻糬雪糕」則以花生牛奶雪糕搭配軟Q麻糬，口感極具咬勁，兩款售價皆為59元。
即日起至4月23日OKmart推出facebook粉絲團「粉絲獨享最OK」活動，只要截圖指定貼文的獨享條碼圖，即享福源花生雪糕系列任選2件特價100元（原價118元），相當於約84折優惠。
另外還有王品集團的「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」、「陶板屋桑椹醋冰沙」，甫上架就引起熱烈討論，王品集團更被網友們號稱「被餐廳耽誤的飲料店」。「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」，採用檸檬原汁與純正冬瓜磚熬者冬瓜茶，依黃金比例調配混和，交織出沁涼消暑的酸甜滋味，售價65元；「陶板屋桑椹醋冰沙」則是用餐前必喝的開胃飲品，帶有淡淡桑椹香氣與酸甜口感，售價65元。
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