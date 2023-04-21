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康寧餐具母親節36折開跑！純白系列餐盤「買二送一」
歷經疫情回歸正常生活後的第一檔母親節，各家搶進拚優惠，康寧餐具即日起至5/31配合全台各大百貨推出「6000元有找」等多款方案，可比周年慶更超值、最低折扣36折起入手，還將年度新品SNOOPY玻璃對杯組放入滿額贈好禮；康寧餐具史上幾乎鮮少有純白系列餐盤促銷優惠，本次也推出買二送一。
今年康寧餐具母親節滿額贈「愛您獻愛禮．好禮乘3」活動內容，包括4/30前單筆消費滿520元送母親節蛋糕宅配到家抽獎劵一張 (不累贈)；單筆消費滿2,520元即贈BLACK HAMMER內陶瓷晶鑽杯930ml一入(市價1,050元)；單筆消費滿3,520元即贈SNOOPY耐熱玻璃對杯組(市價1,160元)。
另有向媽咪傳達520(我愛您)的「尋找真愛密碼520」主題活動，凡選購康寧系列商品原價中有520數字任二字，即享5件52折，包括餐盤、餐碗、鍋具、保鮮盒、餐廚配件等超過百件商品可供挑選。
康寧餐具也規劃出七大媽咪主題流派，商品折扣最低36折起，讓子女能投其所好送好禮，例如針對「潔淨派媽媽」，推薦CORELLE純白系列餐盤，母親節檔期可享單件組買二送一；「浪漫派媽媽」則推薦電視購物通路熱銷款Snapware藍寶石鑄造不沾鍋，上市後銷售已突破萬組佳績，不沾深炒鍋30cm送不沾單柄鍋16cm、原價5,360元、特價1,999(低於38折)。
若是「務實派媽媽」，則推薦品牌鍋具人氣經典款，包括3.25L~5L不同尺寸規格透明鍋系列(晶彩、晶鑽、晶華)、康寧鍋3L以及Snapware鑄鐵琺瑯鍋25cm；活動期間原價3,380元~5,500元，均一價1,999元(折扣36折起)，任選2鍋3,699元再送VISIONS多功能導磁盤24CM(市價1,380元)。
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