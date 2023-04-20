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百年相遇 皇家哥本哈根 X 全球首間米其林一星鐵板燒

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
日本和牛沙朗搭以藍繽紛唐草系列圓盤。圖／皇家哥本哈根提供
日本和牛沙朗搭以藍繽紛唐草系列圓盤。圖／皇家哥本哈根提供

百年手繪名瓷「皇家哥本哈根」與來自日本、全球第一間榮獲米其林一星的鐵板燒，在陽光海港之都高雄晶英國際行館相遇，連結丹麥、日本與台灣的頂級鐵板燒創意料理，將於5/1至6/30限時登場，除了保留Ukai-tei Kaohsiung的日本和牛沙朗、蒜香炒飯兩道經典料理，其餘皆為新創，菜單設計還納入餐盤色彩，考量周密，五感體驗一絕。

Ukai-tei Kaohsiung是高雄晶英行館引進的日本米其林星級餐飲，也是該品牌於海外的第一家分店，攜手皇家哥本哈根，在於丹麥和台灣有許多相似之處，例如四面環海、喜愛以海鮮入菜，「餐桌」是生活中不可被取代的儀式感，加上近年台灣小農文化和產地直送的意識崛起，與強調環境友善、綠色飲食的丹麥不謀而合。

擁有50餘年歷史的國宴等級日本UKAI集團，長期指定使用皇家哥本哈根全花邊唐草系列，此次合作，由行政主廚田辺友樹領軍，以優雅經典藍白唐草系列餐瓷，獨家為皇家哥本哈根設計鐵板燒、懷石料理及西餐系列套餐

為期兩個月的聯名套餐，重頭戲主菜選用藍繽紛唐草平盤，襯以全台僅此獨有、來自日本田村牧場的黑毛和牛，簡單煎烤保留食材本身甜味。另一道選用屏東東港當季黑鮪魚融合平邊唐草方盤，以丹麥常見的煙燻手法沾染獨特香氣，肉質細緻入口即化。還有以島國特有的食材海藻鹽蒸龍蝦，搭配具東方古典感的棕櫚花園雲朵缽，佐餐麵包由烘培師傅特製，以孜然奶油和馬告呈現丹麥經典開放式三明治概念。最後再以湛藍花火球花款式小碗，承裝高雄UKAI亭招牌「蒜香炒飯」，完美收尾。

Ukai-tei Kaohsiung於5/1至5/14歡慶母親節，除了能體驗全系列皇家奢華的「高雄菜單」外，每三套高雄菜單即享獨家獻禮一組、價值2,500元的「綻藍花系列Blomst」15公分圓盤。5/1至6/30限定套餐每客7,000元起。

蒜香炒飯完美收尾。圖／皇家哥本哈根提供
蒜香炒飯完美收尾。圖／皇家哥本哈根提供
東港黑鮪魚 / 竹筍 / 山椒搭以平邊唐草系列 方盤。圖／皇家哥本哈根提供
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毛蟹／魚子醬／天使麵的華麗演出。記者羅建怡／攝影
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初夏鮮貝 / 野蔬蒸蛋搭以棕櫚唐草系列 中式古典蓋杯。圖／皇家哥本哈根提供
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日本和牛沙朗，全台僅此吃得到。記者羅建怡／攝影
日本和牛沙朗，全台僅此吃得到。記者羅建怡／攝影
連結丹麥、日本與台灣的頂級鐵板燒創意料理，將於5/1至6/30限時登場。圖／皇家哥本哈根提供
連結丹麥、日本與台灣的頂級鐵板燒創意料理，將於5/1至6/30限時登場。圖／皇家哥本哈根提供

日本和牛 套餐 米其林 創意料理

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