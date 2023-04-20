比漾廣場「超級周」登場 聯名卡友這7天全館2000送200

比漾廣場4/20起至4/26推出一年一度限時7天的「比漾聯名卡超級周」，除了推出聯名卡價優惠商品外，持台新比漾聯名卡於全館指定專櫃刷滿2,000送200，首四日再加碼全館消費享會員點數2倍送，化妝品單筆3千會員點數10倍送，最高回饋19.2%，卡友想趁機購物自用、送禮，現在是出手賺回饋最好時機。

此外，比漾聯名卡結合會員卡與悠遊卡功能，平日提供免費停車6小時與影城購票6折優惠，假日購物享會員點數2倍及1%購物金回饋以及影城購票8折回饋，卡友專屬優惠可說相當實用。

緊接著母親節檔期於4/27起開跑，活動期間化妝品單櫃滿3,000送300，beautySTAGE單櫃滿3,000送200優惠。5/5至5/14全館指定櫃累計滿3,000送200，大家電、珠寶區、萬寶龍、施舒雅、KARADA單櫃滿10,000贈1,000等活動。

SHISEIDO國際櫃超進化絲絨緞光唇膏組，超進化絲絨緞光唇膏、資生堂深層潔膚皂15ml、資生堂活妍淨泉露(保濕型)30ml，價值1,662元、特價990元。圖／比漾廣場提供 GUERLAIN嬌蘭法式香氛美妝組，花草水語淡香水75ml+紅寶之吻高訂唇膏+彩殼+皇家蜂王乳蜜露40ml+蜂王乳平衡油3G5ml+蜂王乳蜂蜜修護霜7ml+雙導精華體驗禮輕巧盒裝版+花草水語迷你香氛+化妝包，價值10,299元、特價6,800元。圖／比漾廣場提供

相較去年4月疫情升溫、重創母親節檔期，今年疫情解封後，百貨商場無論購物、聚餐、看電影等活動恢復熱絡，今年4月除了人潮、買氣回歸，逆轉去年同期逆境。比漾廣場指出，今年母親節除了端出回饋，更希望大家在疫情解封後，把對家人的陪伴放在送禮之前，趁著母親節回饋檔期，走進百貨除了逛街、聚餐同樂、來場電影約會，也可帶著媽媽在品牌專屬護膚室來場護膚紓壓體驗。

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比漾廣場擁有新北最齊全7間護膚室，包含DIOR、SISLEY、LANCOME、ESTEE LAUDER、GUERLAIN、SK-II等品牌護膚室及比漾廣場主題護膚室，提供舒適放鬆環境提供護膚服務。

比漾廣場擁有新北最齊全7間護膚室，提供舒適的護膚紓壓環境。圖／比漾廣場提供