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限時3天吃起來！全家 × 再睡5分鐘霜淇淋買1送1 買飲料再送冰塊杯
還沒吃過全家便利商店與「再睡5分鐘」聯名推出、大受好評的Fami!ce霜淇淋新口味嗎？全家Fami!ce霜淇淋買1送1優惠又來了！4月21日至4月23日限時3天，使用全盈+PAY支付，即享全家Fami!ce霜淇淋、Let’s Café中杯單品拿鐵買1送1優惠；而隨著氣溫漸漸回升，全家冰塊杯也再度回歸，即日起搭配指定飲料就免費贈送冰塊杯。另外，夏天快到了，民眾也越來越注重飲食控制、追求健康身材，全家「健康志向」系列鮮食，活動期間持悠遊卡購買指定商品，即可享單件7.9折優惠。最後，普發6,000元還沒想好怎麼花的民眾，全家會員APP加碼推「普發好運刮刮樂」活動，最高有機會多獲得1,200元幸運紅利金。
方便又好用的全家冰塊杯除了可以單杯15元購買，即日起至5月2日購買指定飲料即免費贈送冰塊杯，包含FMC四季春青茶、FMC琥珀烏龍茶、FMC阿里山金萱烏龍茶、FMC洛神梅果茶、FMC芭樂檸檬青茶、FMC橙柚百香綠茶、再睡５分鐘太妃茶歐蕾、再睡５分鐘日光烏龍歐蕾、崎本鹽之花焦糖奶茶、可口可樂(435ML) 等10種飲品，提供消費者自由調配最喜歡的飲料比例，大口暢飲透心涼的滋味。
全家針對普發現金商機，不僅推出超佛心「全家普發卡」，即日起再加碼「普發好運刮刮樂」活動，消費者打開全家會員APP即可參與，每張普發好運刮刮樂售價600元，享有4次刮刮樂機會，最高可刮出1,200元幸運紅利金，最低也有660元保底紅利金，一刮秒回本，現賺60元；此外，更有100元好康購物滿額抵用券直接拿、再加碼抽全家Fa點及Fami錢包儲值金1萬元，限量3萬份，現在就打開全家APP刮起來。
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