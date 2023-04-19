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冰品甜點化！7-ELEVEN推8款繽紛「水果系」冰品 馬來貘黑白配冰淇淋複合店獨賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN掌握換季體感需求，即日起至5月16日推出全品項冰品博覽會優惠，祭出最低第2件5折，同步推出共8款便利商店獨家新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN掌握換季體感需求，即日起至5月16日推出全品項冰品博覽會優惠，祭出最低第2件5折，同步推出共8款便利商店獨家新品。圖／7-ELEVEN提供

最近天氣瞬間熱起來，鎖定本土零售1年50億冰品市場商機，7-ELEVEN率先推「話題聯名」、「繽紛造型」雙主題新冰品，自即日起至5月16日推出全品項冰品博覽會優惠，祭出最低第2件5折；COLD STONE更首次攜手百萬人氣畫家馬來貘LAIMO推出話題聯名冰品，共8款便利商店獨家新品，全面搶攻社群版面。

7-ELEVEN觀察，近年來消費者購買習慣逐漸朝冰品甜點化趨勢，吸睛、獨家聯名更能吸引消費者嚐鮮，像是7-ELEVEN春天冰品推出珍珠奶茶、雪酥等話題聯名冰品，以及網紅芋頭教主酷的夢聯名「芋酷同行奶芋冰沙」，都在社群掀起熱烈討論話題。

今年夏天7-ELEVEN更獨家販售台南必吃散步甜食蜷尾家與阿奇儂聯名推出「黃檸檬起司雪餅」與「鳳梨鐵觀音雪餅」，玩轉法式甜品入口優雅，首創融心雪餅3重層次口感，搭配冰淇淋組成黃金比例，甜而不膩最適合當飯後甜品享用。同步登場的新品包含「LOTTE爽冰淇淋-哈密瓜漂浮汽水」、「韓國賓格瑞果果汁冰棒-百香果口味」等清爽季節限定口味新品。

歡慶COLD STONE 16周年慶，更首次攜手推出百萬人氣畫家馬來貘LAIMO強檔聯名「萬貘起司」、「生乳酪冰淇淋」，選用來自荷蘭高達乳酪粉製成的冰淇淋，拌入濃郁乳酪丁，一口咬下炸出滿滿起司口感，還可加購脆餅，增添爽脆口感讓人愛不釋手，任選2杯冰淇淋還可用49元加購馬來貘杯墊，帶回家珍藏使用，2款限定款只在7-ELEVEN複合店COLD STONE專區獨家販售。

芋酷同行奶芋冰沙上市，7-ELEVEN另祭8款水果系冰品。圖／7-ELEVEN提供
芋酷同行奶芋冰沙上市，7-ELEVEN另祭8款水果系冰品。圖／7-ELEVEN提供
全台獨家販售Lotte蘋果鳳梨風味方塊冰棒、Big西瓜風味冰棒，造型超吸睛。圖／7-ELEVEN提供
全台獨家販售Lotte蘋果鳳梨風味方塊冰棒、Big西瓜風味冰棒，造型超吸睛。圖／7-ELEVEN提供
COLD STONE 16周年慶首次攜手推出百萬人氣畫家馬來貘LAIMO強檔聯名，2款限定款只在7-ELEVEN複合店COLD STONE專區獨家販售。圖／7-ELEVEN提供
COLD STONE 16周年慶首次攜手推出百萬人氣畫家馬來貘LAIMO強檔聯名，2款限定款只在7-ELEVEN複合店COLD STONE專區獨家販售。圖／7-ELEVEN提供
獨家販售日本FUTABA水果雪糕，有日本王林蘋果、日本北海道夕張哈密瓜2種口味。圖／7-ELEVEN提供
獨家販售日本FUTABA水果雪糕，有日本王林蘋果、日本北海道夕張哈密瓜2種口味。圖／7-ELEVEN提供
冰品天王聯手，7-ELEVEN獨家販售台南必吃散步甜食蜷尾家與阿奇儂聯名推出「黃檸檬起司雪餅」與「鳳梨鐵觀音雪餅」。圖／7-ELEVEN提供
冰品天王聯手，7-ELEVEN獨家販售台南必吃散步甜食蜷尾家與阿奇儂聯名推出「黃檸檬起司雪餅」與「鳳梨鐵觀音雪餅」。圖／7-ELEVEN提供
冰品天王聯手，7-ELEVEN獨家販售台南必吃散步甜食蜷尾家與阿奇儂聯名推出「黃檸檬起司雪餅」與「鳳梨鐵觀音雪餅」。圖／7-ELEVEN提供
冰品天王聯手，7-ELEVEN獨家販售台南必吃散步甜食蜷尾家與阿奇儂聯名推出「黃檸檬起司雪餅」與「鳳梨鐵觀音雪餅」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN冰品博覽會新品首推網紅芋頭教主酷的夢聯名「芋酷同行奶芋冰沙」，產地直送芋頭泥拌入鬆香綿密芋角，芋頭控別錯過。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN冰品博覽會新品首推網紅芋頭教主酷的夢聯名「芋酷同行奶芋冰沙」，產地直送芋頭泥拌入鬆香綿密芋角，芋頭控別錯過。圖／7-ELEVEN提供

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