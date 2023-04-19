遠雄廣場搶普發6000元商機 再推多款母親節蛋糕創業績

全民普發6000元，不少政府和企業推案搶商機。新北市汐止遠雄廣場推出多款6000元特價商品組合，以及消費滿6000元送購物金、抽機票優惠，吸引汐止、基隆地區消費者上門，購買合用的商品。

距離母親節不到一個月，許多民眾會選購蛋糕。遠雄廣場也聯手館內品牌，推出多款母親節蛋糕早鳥優惠。

「順成蛋糕」的玫瑰花園蛋糕售價630元，內餡是什錦水果，馥郁果香與布丁完美結合，從舌尖感受優雅風味。「一之鄉」與唐氏症基金會聯名推出有康乃馨烙印的「蜜唐馨意龍眼花蜜蛋糕禮盒」，愛心價399元，即日起購買1盒，一之鄉就捐出 1盒給基金會，希望透過募集母親節送愛蛋糕活動，一起幫唐寶寶、特教生大聲向媽媽說愛。

「小茶栽堂」母親節限定版「金萱茶香慕斯」，售價990元，選用新鮮馬茲卡邦乳酪與小茶栽堂獲2018法國AVPA世界茶葉大賽獎的金萱烏龍茶，結合東方茶香與法式慕斯，綿密香草蛋糕夾層和酥脆綠茶餅乾，口感豐富有層次。

遠雄廣場表示，近期推出母親節預購會檔期，加上清明兒童節5天連假，還有政府普發6000元現金，業績較去年同期成長40%，主題餐廳和美食街漲幅更高達60%。

迎接普發6000元商機，遠雄廣場聯手館內品牌祭出「全民6千 放大攻略」，有專櫃推出用6000元，可以買到價值超過1萬8000元的家電，折扣下殺程度不輸往年廣場生日慶檔期。

遠雄廣場推薦1樓「富士按摩椅」提供特別商品組合，3款商品為日式按摩槍、揉壓愛視力、方型靠枕墊，原價1萬8160元，現售6000元。「早點名露營生活館」使用現金結帳，滿6000元送1200元禮券，可累贈。「LA NEW」消費滿6000元贈3000元購物金。「阿瘦皮鞋」消費滿6000元，送600元購物金再抽機票。