8家百貨商場「母親節優惠」出爐！ 加碼普發6千放大術

繼3月展開的百貨美妝促銷檔期後，隨著普發6千到手，各家百貨商場陸續公布母親節回饋方案，讓消費者快樂購物。

【遠東百貨】

遠東百貨特別針對普發6千加碼，4/18至4/25 APP會員獨享百貨服飾當日消費滿6,000元送200元，每ID限換一份，4/18至4/30百貨服飾當日單筆每滿1,000元可抵用200元。4大銀行信用卡全館(部分專櫃除外)當日累計刷6,000元送100元商品券，每卡每日限換一份。

即日起至5月14日全館國際精品、美妝香氛、流行生活、觀景台單筆滿8,000送800電子抵用金、10％回饋；珠寶腕表及指定店家(餐廳)單筆消費每滿3萬送1,500元、5％回饋。持台北101聯名卡消費都可再享筆筆最高3%回饋、全館回饋最高可超過13%。

配合全民普發6千元，台北101也有加碼，只要在觀景台、美妝香氛、本館餐廳伴手禮美食街單筆消費滿6千元，即可再享101 POINT 6倍贈的加碼回饋。

【麗晶精品】

4月28日至5月14日推出「母親節感恩回饋節」活動期間單日消費滿50,000元送2,500元的精品現金禮券、或是4,000元的晶華酒店餐飲及客房禮劵，加上銀行刷卡禮以及消費滿額贈品，實質回饋超過10%。同時，麗晶精品亦與飯店住房活動結合，凡入住5月感恩月推出的「媽的多重禮物」住房專案，可選擇麗晶精品3,000元購物金、5,000元餐飲金、或SPA療程等好禮。

統一時代百貨台北店指出，今年美人節檔期響應政府普發6千元，加上推出有感高回饋活動，帶動全館業績、人潮成長2成；緊接著母親節，統一時代百貨台北店於4/20至5/14推出「母親節Love mom」檔期，首12日全館指定櫃位滿3,000送400，家電區滿3,000送300，搭配icash2.0或icashPay支付滿6,000加送300，同時icashPay綁定統一時代聯名卡滿6,000再加送200，換算下來，如果各回饋都拿到，等於在化妝品區購買滿6,000元最高可享回饋1,300元。

【夢時代暨統一時代百貨高雄店】

夢時代暨統一時代百貨高雄店於4月20日至5月14日展開母親節檔期，首12日全館指定櫃位當日消費滿3,000元送400元電子特別券，指定精名品或家電櫃位當日消費滿3,000元送300元電子特別券；持icash Pay或icash2.0單一支付消費當日滿6,000元加送300元電子抵用券(數量有限，送完為止)。

此外，如於夢時代或統一時代百貨高雄店指定櫃位以icash Pay綁定華南夢時代聯名卡支付消費達指定門檻，最高回饋5%館內刷卡金(活動期間正附卡合併計算，回饋上限6,500元)，合計整體回饋最高達23%。

【美麗華】

4/20～5/14全館APP會員滿5,000送500；化妝品、內衣區滿3,000送300；首四日、末三日新光、永豐聯名卡卡友單筆滿5,000再送200，母親節期間美麗華首次與icash pay合作，推出獨家回饋單筆消費滿5,000元贈250點OPEN Point，另外今年再度與悠遊付攜手推出回饋，單筆滿3,000再加碼150元現金回饋券。

除全館滿額優惠外，消費滿3,000元可參加抽獎，贈品有YAMAHA電動機車、NUNA娃娃車、B&O耳機、Samsonite旅行箱等。

【宏匯廣場】

宏匯廣場母親節檔期4/20-5/14期間推出化妝品滿2,000送200，百貨服飾滿3,000送500，國際名品、大家電、健康器材單筆10,000送1,000 ，3C、指定專櫃單筆10,000送500 。「首四日」再加碼推出百貨服飾滿3,000送500、化妝品2,000送400。同時還有HUNTER、Gather、AIR SPACE、Ivy’s & MOORIS、FORMIART等五家品牌新登場。

【大江購物中心】

大江購物中心即日起至5月14日推出全館指定店櫃消費滿5,000元送400元，化妝品、內衣與香氛內衣滿3,000元送300元，大江聯名卡友4/20至4/24當日消費滿6,000元最高可獲得700元。持大江聯名卡於餐飲店櫃刷卡消費滿1,000元即可獲得120元，每卡每月最高可贈240元，回饋率達12%。