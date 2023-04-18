隋棠：我們家早餐超忙碌！代言福樂一番鮮、樂聊三寶

佳格食品集團旗下鮮乳品牌福樂一番鮮，今日發布2023年最新代言人將由優雅與知性兼具的女神隋棠出任。福樂表示，看好隋棠在事業家庭上的努力，近年更引起不少媽媽的共鳴，期盼這次的攜手合作在即將來臨的熱銷旺季，能創造福樂一番鮮新一波吸睛話題。

今日福樂一番鮮最新廣告及幕後花絮也陸續釋出，好久不見的隋棠在花絮中大聊家中三個寶貝、也分享近日育兒心得及動態。

福樂一番鮮鮮乳近年取得SQF食品品質標準，更連續2年榮獲ITi風味絕佳獎章，根據2022年凱度台灣品牌足跡排行榜，福樂榮登台灣民生消費品牌第三名。品牌表示，福樂一番鮮鮮乳堅持選用台灣在地新鮮乳源，搭配獨家極鮮溫控技術，從牧場、工廠到賣場的層層溫度管控，從牧場生乳儲存0~4度C、經過132度C的超高溫瞬間殺菌，再以全程7度C以下溫度物流配送，就是為了提供給消費者牧場直送般的新鮮。

隨著福樂一番鮮廣告正式發布，拍攝花絮也同步釋出，隋棠笑說，「一看到拍攝現場的小男孩，就好想我家的小朋友！」在廣告拍攝現場更母愛爆發，喜孜孜的樂談三個寶貝喜歡吃的東西全不一樣「我們家每天早餐時光都很忙碌！」。

拍攝現場，隋棠也化身專業指導，時時跟小男孩比手畫腳、大聊悄悄話，讓拍攝異常順利、提前4小時收工。隋棠也分享，「專注在孩子身上，孩子們也會給予滿滿的回饋」。

福樂一番鮮鮮乳加碼推出限時優惠，即日起至4月底，只要到全聯、家樂福、大潤發、愛買四大通路一次購買2瓶福樂一番鮮即可享優惠價，936ml單瓶特價82元、2瓶即享160元優惠，單瓶家庭號1830ml為165元、2瓶家庭號特價318元。

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