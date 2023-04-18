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米其林星級侯布雄2023母親節限定蛋糕 早鳥價95折起

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
侯布雄法式茶點沙龍2023母親節蛋糕。圖／侯布雄提供。
侯布雄法式茶點沙龍2023母親節蛋糕。圖／侯布雄提供。

今年的母親節是5月14日，米其林星級侯布雄法式茶點沙龍（SALON DE THE de Joël Robuchon）由法籍甜點主廚Rémy Gaulé，匠心打造「洋梨夏洛特」、「傾心」、「莓麗佳人」共3款2023母親節限定蛋糕，即日起至4月30日前開放預購，預訂即享有1個蛋糕95折、2個蛋糕9折優惠。

「洋梨夏洛特」由鬆軟手指餅乾在外圍圈起，內裡填滿嫩黃的糖漬洋梨及洋梨果凍，夾層中的洋梨慕斯充滿甜美乳香與輕盈的空氣感，外型好似綁上緞帶的優雅仕女帽一般，點綴心型糖片，定價1280元。

愛心造型的「傾心」，表層是入口即化的馬鞭草水蜜桃慕斯，內餡搭以法式水蜜桃果凍，淡雅芬芳於口中層層化開，外圈包裹焦糖巧克力沾杏仁角，頂端綴以展翅蝴蝶的造型巧克力，定價1280元。

「莓麗佳人」，選用酸甜又富有果香的覆盆子慕斯，輕盈柔滑，搭配白巧克力慕斯夾心，帶來滑順口感，底部硬脆塔皮使口感多層次，濃郁順口卻不甜膩，定價1300元。

洋梨夏洛特1280元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
洋梨夏洛特1280元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
傾心1280元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
傾心1280元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
莓麗佳人1300元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
莓麗佳人1300元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。

巧克力 母親節

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