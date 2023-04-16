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週一不厭世！星巴克「買一送一」登場 這次不含星冰樂

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於4月17日推出「GOOD FOR SUMMER．共享週一美好的咖啡時光」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克宣布於4月17日推出「GOOD FOR SUMMER．共享週一美好的咖啡時光」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

星巴克本月繼6日開工日與10日（週一）祭出「買一送一」優惠後，再度宣布於4月17日（週一）推出「GOOD FOR SUMMER．共享週一美好的咖啡時光」優惠活動。活動當天早上11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多「買二送二」，飲料限當場一次領取。

「GOOD FOR SUMMER．共享週一美好的咖啡時光」優惠活動並不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；若干特定門市，包括航空站、高鐵站、國道休息站、科教館、奇美博物館、海生館、台北時代、時代B2…等門市，亦不適用本優惠。原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

咖啡 星巴克

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