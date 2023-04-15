提早兩個多月「端午粽」開賣！早鳥、肉類換海鮮拚凍漲

距離端午還有兩個多月，已有多家飯店業者搶攻端午粽的商機。今年台北福華、晶華、六福集團以及遠東香格里拉，都較往年提早推出端午粽禮盒，業者指出，市場競爭激烈外，各項原物料上漲，尤其鴨蛋、豬肉漲聲不斷，加上乾旱也影響粽葉生長，因此搶推早鳥優惠，一方面可提早預訂原物料、以控制成本，也有不少肉粽變身海鮮粽，期能以持平的售價讓民眾輕鬆過節。

此外，今年除了早鳥搶優惠，星級飯店首波端午粽也力拚頂級食材、搶攻高端客。

鴨蛋與豬肉價格接連看漲下，台北晶華酒店將食材重點轉移至海鮮與乾貨。晶華軒港點行政主廚吳滿權以鮑魚、海參、燕窩與松茸製作「極上鮑參海味粽」和「燕窩松茸珍饈粽」兩款粵式極品粽禮，另有以鮮活龍蝦、鮑魚、干貝絲搭配軟Q糯米的「龍蝦鮑魚米糕」，搭配連年熱賣的松露牛肉粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽、紫米豆沙粽與府城三元及第一口粽等人氣品項，讓佳節有更豐富的選擇。4月30日前預訂，可享預購9折優惠。

台北福華則首次推出頂級系列「福兔極品名粽禮盒」，由江南春主廚劉宜嘉手工限量製作，內含全新亮相「黃金鮑魚粽」及經典重現「御品八鮮粽」、「XO醬海味粽」，滿滿頂級海陸珍味搶攻頂級客。珍珠坊主廚葉晉誠秉持健康當道創意，以紅藜麥及紅麴等健康食材打造「紅麴香椿雞肉野菌粽」，以及健康不膩口的「黎麥紫薯粽」等端午新品。點心坊主廚巫政翰則以日本蕨餅為發想，結合台灣在地食材端出創意冰粽。5月14日前訂購可享早鳥優惠9折起。

六福旅遊集團旗下同步推出6款端午粽禮，包括延續2022年熱賣好評，再度推出的限量奢華精品級粽禮「龍王極品鮑魚粽」，整隻活龍蝦、鮑魚、干貝等頂級食材霸氣入料，單顆總重達540克，售價2,180元；還有歷年榮登銷售之冠的經典「豐融家傳燒肉粽」1,280元(5入/組)。六福客棧則選用台灣在地食材做出「經典燒肉粽」、道地客家滋味「梅干扣肉粽」、茹素養生「活力元氣粽」以及「水果茶風味粽」等。六福村主題遊樂園也首度推出「心粽有你─酷星凍麻糬禮盒」。5月31日前完成下訂，享早鳥優惠88折。