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日本迴轉壽司出奇招「保持初心」 視網膜：害我一直笑
日本多家連鎖迴轉壽司餐廳因發生客人脫序惡搞事件後，因此取消壽司在迴轉台上供客人自由選擇的方式，只讓客人點餐再送上。網紅視網膜（陳子見）在日本東京旅遊，在迴轉壽司餐廳用餐，發現迴轉台上雖然沒有壽司，卻改為「螢幕迴轉壽司」。
視網膜今天在臉書粉專「視網膜 Retina」PO出他在迴轉壽司店用餐情形，除了桌上有點餐的平板，迴轉台上的螢幕壽司竟會「迴轉」，且按下畫面的壽司也可以點餐，「害我走進來之後一直笑一直笑，它真的就這樣一直轉」。日籍網紅攝影師小林賢伍留言，「文明の進化」。
網友說，「比起平板點餐這也算是保持初心了」、「會不會還是無法防止屁孩舔螢幕？」、「總是要變通嘛！不能轉食物，那就在螢幕裡面轉吧」、「那不就叫做菜單嗎」、「山不轉路轉，壽司不轉螢幕轉」、「堅持要有東西在轉」、「這是一種儀式感」、「能想出這招，我佩服」、「跑馬燈壽司」。
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