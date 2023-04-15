日本迴轉壽司出奇招「保持初心」 視網膜：害我一直笑

日本多家連鎖迴轉壽司餐廳因發生客人脫序惡搞事件後，因此取消壽司在迴轉台上供客人自由選擇的方式，只讓客人點餐再送上。網紅視網膜（陳子見）在日本東京旅遊，在迴轉壽司餐廳用餐，發現迴轉台上雖然沒有壽司，卻改為「螢幕迴轉壽司」。

視網膜今天在臉書粉專「視網膜 Retina」PO出他在迴轉壽司店用餐情形，除了桌上有點餐的平板，迴轉台上的螢幕壽司竟會「迴轉」，且按下畫面的壽司也可以點餐，「害我走進來之後一直笑一直笑，它真的就這樣一直轉」。日籍網紅攝影師小林賢伍留言，「文明の進化」。