創意包裝零食新貨到！7-ELEVEN獨家預購「鮮芋仙超人力霸王仙草凍」、「台灣啤酒X金山藷童瑤果香地瓜片」

下午茶、追劇少不了涮嘴零食作伴，除了滿足口腹之慾，創意包裝也是近年來吸引買氣的焦點，拍照打卡更吸睛！7-ELEVEN預購新推出兩款話題夯品「鮮芋仙超人力霸王出動盒」、「台灣啤酒X金山藷童瑤在地手作果香地瓜片2入組」，搶眼包裝好吃又好拍。

「鮮芋仙超人力霸王出動盒」為鮮芋仙祖傳製法的經典仙草凍，淋上奶精球之後，造型一秒現形，瞬間捕捉超人力霸王經典角色的英姿，味覺視覺雙重享受，7-ELEVEN預購價8盒2,072元（每盒6顆，款式隨機出貨，宅配到府）。

7-ELEVEN獨家販售的「台灣啤酒X金山藷童瑤在地手作果香地瓜片2入組」，以台灣啤酒在地鲜釀經典口味「香甜荔枝」、「甘甜鳳梨」，打造出地表最強地瓜片，搭配創意啤酒罐造型包裝，預購價389元（香甜荔枝、甘甜鳳梨各1罐）。

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