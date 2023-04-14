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創意包裝零食新貨到！7-ELEVEN獨家預購「鮮芋仙超人力霸王仙草凍」、「台灣啤酒X金山藷童瑤果香地瓜片」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「鮮芋仙超人力霸王出動盒」，在仙草凍淋上奶精球之後，瞬間顯現超人力霸王經典角色英姿。圖／7-ELEVEN提供
「鮮芋仙超人力霸王出動盒」，在仙草凍淋上奶精球之後，瞬間顯現超人力霸王經典角色英姿。圖／7-ELEVEN提供

下午茶、追劇少不了涮嘴零食作伴，除了滿足口腹之慾，創意包裝也是近年來吸引買氣的焦點，拍照打卡更吸睛！7-ELEVEN預購新推出兩款話題夯品「鮮芋仙超人力霸王出動盒」、「台灣啤酒X金山藷童瑤在地手作果香地瓜片2入組」，搶眼包裝好吃又好拍。

「鮮芋仙超人力霸王出動盒」為鮮芋仙祖傳製法的經典仙草凍，淋上奶精球之後，造型一秒現形，瞬間捕捉超人力霸王經典角色的英姿，味覺視覺雙重享受，7-ELEVEN預購價8盒2,072元（每盒6顆，款式隨機出貨，宅配到府）。

7-ELEVEN獨家販售的「台灣啤酒X金山藷童瑤在地手作果香地瓜片2入組」，以台灣啤酒在地鲜釀經典口味「香甜荔枝」、「甘甜鳳梨」，打造出地表最強地瓜片，搭配創意啤酒罐造型包裝，預購價389元（香甜荔枝、甘甜鳳梨各1罐）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「台灣啤酒X金山藷童瑤在地手作果香地瓜片2入組」包含香甜荔枝、甘甜鳳梨兩種口味。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「台灣啤酒X金山藷童瑤在地手作果香地瓜片2入組」包含香甜荔枝、甘甜鳳梨兩種口味。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN預購新推出「鮮芋仙超人力霸王出動盒」，8盒售價2,072元（每盒6顆，款式隨機出貨）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購新推出「鮮芋仙超人力霸王出動盒」，8盒售價2,072元（每盒6顆，款式隨機出貨）。圖／7-ELEVEN提供
「鮮芋仙超人力霸王出動盒」，在仙草凍淋上奶精球之後，瞬間顯現超人力霸王經典角色英姿。圖／7-ELEVEN提供
「鮮芋仙超人力霸王出動盒」，在仙草凍淋上奶精球之後，瞬間顯現超人力霸王經典角色英姿。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購獨家販售「台灣啤酒X金山藷童瑤在地手作果香地瓜片2入組」，預購價:389元。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN預購獨家販售「台灣啤酒X金山藷童瑤在地手作果香地瓜片2入組」，預購價:389元。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN預購獨家販售「台灣啤酒X金山藷童瑤在地手作果香地瓜片2入組」。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN預購獨家販售「台灣啤酒X金山藷童瑤在地手作果香地瓜片2入組」。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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