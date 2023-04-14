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「香菜花生蛋糕」讓媽媽嘗鮮！全家便利商店「母親節預購」推獨家蛋糕

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店母親節預購檔期主打百大「名店蛋糕」、「人氣甜點」，更有高達7成品項為便利商店獨家販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店母親節預購檔期主打百大「名店蛋糕」、「人氣甜點」，更有高達7成品項為便利商店獨家販售。圖／全家便利商店提供

屬於媽咪的節日就快到了，全家便利商店於3月下旬提前展開母親節預購檔期，網羅百項名店蛋糕、點心，其中更有超過7成品項為便利商店通路獨家販售，要讓母親享用最獨特的美味。即日起至5月2日於全家便利商店FamiPort預購母親節指定蛋糕等商品即可參加集章趣活動，單筆消費滿520元可集1章，集2章可兌換100元紅利金、集滿5章就能免費換300元紅利金；活動期間使用全盈+PAY購買指定商品還可享3倍點數回饋。

全家便利商店今年獨家導入數款特色口味的母親節蛋糕預購，其中法藍四季「香菜花生蛋糕」將香菜融入戚風蛋糕，鬆軟蛋糕體帶有微微清香，一口咬下蹦出濃郁花生內餡，懷舊感滿溢，售價399元（6吋）；想品嘗異國風味，首推法國的秘密甜點「鹽之花焦糖巧克力蛋糕」，嚴選法國國家食品獎奶油製作，並使用70%至100%三種不同濃度的比利時巧克力，同時添加法國頂級鹽之花及精心熬製的鹹甜焦糖醬，老饕級媽咪必嘗，1入售價639元、16入售價7,024元。

由冠軍師傅楊嘉明獨家研發的「原味岩山奶蓋蛋糕」軟綿蛋糕體搭配美味生乳，表面淋上鹹奶油及草莓粒，不僅醇香可口，更是拍照打卡的首選，此外還有抹茶岩山、可可火山共3種口味，售價159元（4吋）、會員任選6入特價858元。另一款起司蛋糕專門店No.5 CheeseCake推出的「綜合水果冰起司」口感獨特，如冰淇淋般輕柔、卻保有起司的濃郁風味，每盒4入包含粉紅野莓派對、荔枝玫瑰覆盆莓、皇家甜橙青檸、經典重乳原味，1盒售價520元、10盒售價3,400元。

日前新亮相的全家便利商店甜點品牌「minimore」也推出6吋、8吋及長條蛋糕，即日起至5月7日在全家便利商店App「全+1商城」搶先獨家限時預購，除了熱銷的法式千層蛋糕外，還有醇生巧克力蛋糕、法式檸檬蛋糕可供選擇，5月7日前預購可於5月12日就近取貨。

不僅要讓媽咪吃甜甜，全家便利商店FamiPort母親節預購專區現正推出多款精緻美觀的永生花禮，MORNING CAT「永生康乃馨金邊收納盒」、「燙金皮革永生花夜燈」可作為擺飾欣賞，亦有實用性；康乃馨浮游花、永生擴香花束，象徵獻給母親不凋謝的愛。此外還有多款質感家電、美顏保健禮盒、精品香氛保養組同步預購中。

法藍四季「香菜花生蛋糕」，全家便利商店FamiPort預購，售價399元（6吋）。圖／全家便利商店提供
法藍四季「香菜花生蛋糕」，全家便利商店FamiPort預購，售價399元（6吋）。圖／全家便利商店提供
MORNING CAT燙金皮革永生花夜燈，全家便利商店FamiPort預購，售價1,199元。圖／全家便利商店提供
MORNING CAT燙金皮革永生花夜燈，全家便利商店FamiPort預購，售價1,199元。圖／全家便利商店提供
即日起至5月2日於全家便利商店FamiPort預購母親節指定蛋糕等商品即可參加集章趣活動，單筆消費滿520元可集1章，集2章可兌換100元紅利金、集滿5章就能免費換300元紅利金。圖／全家便利商店提供
即日起至5月2日於全家便利商店FamiPort預購母親節指定蛋糕等商品即可參加集章趣活動，單筆消費滿520元可集1章，集2章可兌換100元紅利金、集滿5章就能免費換300元紅利金。圖／全家便利商店提供
MORNING CAT永生康乃馨金邊收納盒，全家便利商店FamiPort預購，售價1,699元。圖／全家便利商店提供
MORNING CAT永生康乃馨金邊收納盒，全家便利商店FamiPort預購，售價1,699元。圖／全家便利商店提供
法國的秘密甜點「鹽之花焦糖巧克力蛋糕」，全家便利商店FamiPort預購，1入售價639元、16入售價7,024元。圖／全家便利商店提供
法國的秘密甜點「鹽之花焦糖巧克力蛋糕」，全家便利商店FamiPort預購，1入售價639元、16入售價7,024元。圖／全家便利商店提供
楊嘉明烘焙所「原味岩山奶蓋蛋糕」，全家便利商店FamiPort預購，售價159元（4吋），會員任選6入特價858元。圖／全家便利商店提供
楊嘉明烘焙所「原味岩山奶蓋蛋糕」，全家便利商店FamiPort預購，售價159元（4吋），會員任選6入特價858元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家開放預購楊嘉明烘焙所「原味岩山奶蓋蛋糕」，不僅醇香可口，更是拍照打卡的首選，此外還有抹茶岩山、可可火山等共3種口味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家開放預購楊嘉明烘焙所「原味岩山奶蓋蛋糕」，不僅醇香可口，更是拍照打卡的首選，此外還有抹茶岩山、可可火山等共3種口味。圖／全家便利商店提供
No.5 CheeseCake「綜合水果冰起司」，全家便利商店FamiPort預購，1盒4入售價520元、10盒售價3,400元。圖／全家便利商店提供
No.5 CheeseCake「綜合水果冰起司」，全家便利商店FamiPort預購，1盒4入售價520元、10盒售價3,400元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起推出母親節獨家蛋糕、精緻花禮預購，讓媽咪吃甜甜、心花開。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起推出母親節獨家蛋糕、精緻花禮預購，讓媽咪吃甜甜、心花開。圖／全家便利商店提供

便利商店 母親節

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